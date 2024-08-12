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Украина ожидает сильного удара со стороны России в связи с собственным наступлением в Курской области. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источник в украинском военном командовании.
По данным издания, несколько объектов в Киеве, включая здания парламента и других правительственных структур, могут быть поражены российскими ракетами.
Нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область началось 6 августа и продолжается до сих пор. В частности, под ударом оказались Суджанский и Кореневский районы области. По словам главы Минздрава России Михаила Мурашко, в настоящее время в больницах находятся 69 раненых.
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«Россия чувствует необходимость дать жесткий ответ, чтобы показать миру, что она всемогуща. И что нечто вроде Курска не останется безнаказанным», – отмечает собеседник издания, добавив, что украинская сторона готовится к прилету «сотен ракет».
Нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область началось 6 августа и продолжается до сих пор. В частности, под ударом оказались Суджанский и Кореневский районы области. По словам главы Минздрава России Михаила Мурашко, в настоящее время в больницах находятся 69 раненых.
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Александр Климов