Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Российские военнослужащие отбили у Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселок Снагость в Кореневском районе Курской области, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок.
«Село, между прочим, основано на землях, подаренных государем Петром I гетманe-иудe Мазепе – символу нынешней Украины, который потом перебежал от русских к шведам», – подчеркнул он.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в регион прибыли дополнительные воинские части и военная техника для отражения украинских атак. Он подчеркнул, что российские войска делают все возможное для обеспечения безопасности мирных жителей. В частности, они оказывают помощь в транспортировке мирных жителей из приграничных районов в пункты временного размещения.
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Александр Климов