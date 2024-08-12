Вертолеты ВС России нанесли удар по пехоте ВСУ в Курской области

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Экипажи вертолетов Ка-52 атаковали личный состав и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление Министерства обороны России.
«Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52 нанесли удары по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», – отметили в оборонном ведомстве.
После применения средств поражения экипажи вертолетов выполнили противоракетные мероприятия, включили тепловые ловушки и благополучно вернулись на взлетную базу. Согласно сообщению, все цели были уничтожены.
Ранее стало известно, что российские войска отбили у ВСУ поселок Снагость в Кореневском районе Курской области.
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Александр Климов