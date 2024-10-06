Администрация США отправила президента Украины Владимира Зеленского и его «план победы» «куда подальше» и ограничилась выделением новых средств. Подробности этого раскрыла британская газета The Times.
Сообщается, что Вашингтон не стал воспринимать всерьез желание Украины вступить в Североатлантический альянс (НАТО) и отказывается предоставить какие-либо гарантии. США также отказались позволить удары западным оружием вглубь России, пообещав лишь 2,4 миллиарда долларов.
Британский дипломат назвал «план победы» Зеленского «списком покупок, а не стратегией».
Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что после неудачного визита Зеленского в США Запад потребовал от Киева скорейшего прекращения конфликта.
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Британский дипломат назвал «план победы» Зеленского «списком покупок, а не стратегией».
Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что после неудачного визита Зеленского в США Запад потребовал от Киева скорейшего прекращения конфликта.
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Александр Климов