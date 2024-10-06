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В Британии рассказали о реакции США на «план победы« Зеленского

The Times: США отправили Зеленского с его «планом победы» «куда подальше»
06 октября 2024, 04:29

Администрация США отправила президента Украины Владимира Зеленского и его «план победы» «куда подальше» и ограничилась выделением новых средств. Подробности этого раскрыла британская газета The Times.
Сообщается, что Вашингтон не стал воспринимать всерьез желание Украины вступить в Североатлантический альянс (НАТО) и отказывается предоставить какие-либо гарантии. США также отказались позволить удары западным оружием вглубь России, пообещав лишь 2,4 миллиарда долларов.

Британский дипломат назвал «план победы» Зеленского «списком покупок, а не стратегией».



Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что после неудачного визита Зеленского в США Запад потребовал от Киева скорейшего прекращения конфликта.

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В США заявили об очередном шансе Зеленского представить «план победы»
WP: Зеленский сможет показать свой «план победя» на встрече в Рамштайне
06 октября 2024, 05:01

Президент Украины Владимир Зеленский снова сможет показать свой «план победы» в рамках заседания контактной группы по обороне в Рамштайне, Германия. Об очередном шансе украинского лидера сообщила газета The Washington Post (WP).
По слухам, среди участников встречи будет нынешний президент США Джо Байден. По словам американского чиновника, Зеленский может «получить какую-то другую помощь» в Германии.

Ранее британская газета The Times сообщила, что администрация США отправила Зеленского и его «план победы» «куда подальше» и ограничилась очередным выделением экономической помощи. Британский дипломат назвал инициативу украинского лидера «списком покупок, а не стратегией».

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Израиль заявил об ударах по школе и мечети в секторе Газа
06 октября 2024, 04:47

Фото: istockphoto/CatEyePerspective

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала школу и здание мечети в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа. Об этом сообщается на канале ЦАХАЛ в Telegram.
По данным армии, в этих зданиях располагалась штаб-квартира палестинского движения ХАМАС.

Ранее Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал стороны конфликта и мировое сообщество «прекратить страдания» на Ближнем Востоке в преддверии годовщины вторжения ХАМАС в Израиль.

5 октября Армия обороны Израиля атаковала штаб-квартиру «Хезболлы» в мечети на юге Ливана. Перед атакой жителям было разослано предупреждение.

Накануне министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что в отношении «Хезболлы» ожидаются «сюрпризы». Но он также отметил, что организация уже понесла тяжелые удары.

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#цахал
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Генсек ООН призвал участников конфликта на Ближнем Востоке «прекратить страдания»
Гутерриш призвал страны Ближнего Востока «прекратить страдания»
06 октября 2024, 03:45

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

В преддверии годовщины вторжения ХАМАС в Израиль генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны конфликта и мировое сообщество «прекратить страдания» на Ближнем Востоке, передает ТАСС.
«Пора освободить заложников. Пора сложить оружие. Пора положить конец страданиям, охватившим регион. Настало время мира, международного права и справедливости. Организация Объединенных Наций всецело привержена достижению этих целей», – заявил Гутерриш.

Он подчеркнул, что ХАМАС должен разрешить представителям Красного Креста посетить заложников. Генеральный секретарь также заявил, что все стороны конфликта должны стремиться к мирным решениям.

1 октября Иран запустил около 500 баллистических ракет в сторону Израиля. Это было сделано в ответ на уничтожение лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командиров КСИР в Ливане.

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#заложники
#израиль
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На Украине разочаровались «планом победы» Зеленского
WP: на Украине разочаровались «планом победы» Зеленского
06 октября 2024, 03:25

В Украине широко распространено разочарование «планом победы» президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает Washington Post (WP) со ссылкой на украинских политологов и политиков.
На визит президента Зеленского в США на Украину возлагались большие надежды, но в результате Киев находится в состоянии неопределенности. Собеседник журнала подчеркивает, что Запад будет продолжать поддерживать Украину, но это не так важно.

«Если бы Запад оказал нам максимальную помощь, Украина могла бы уже сегодня добиться победы в полном понимании этого слова. То, что мы получаем, постоянно ограничивается», — сказал в беседе с изданием депутат Алексей Гончаренко*.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что после неудачного визита Зеленского в США Запад потребовал от Киева скорейшего прекращения конфликта. Дубинский добавил, что Зеленский отказался начинать переговоры, потому что боялся ответственности.

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#украина
#сша
#владимир зеленский
#верховная рада
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Трамп заявил о превращении США в посмешище
Трамп: над США смеется весь мир
06 октября 2024, 02:32

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что страна превратилась в посмешище. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
По словам бывшего президента, четыре года назад весь мир уважал Соединенные Штаты.

«А теперь они смеются над нами. Мы не можем позволить такого», – заявил политик.

Ранее сообщалось, что президент Трамп вернулся в Батлер, в котором на нем совершено покушение в июле. На этот раз охрана была значительно усилена, а за ситуацией на крыше следят снайперы.

В сентябре американский миллиардер и предприниматель Илон Маск назвал Дональда Трампа единственным человеком, который может спасти американскую демократию. Он предположил, что если кандидат от республиканцев проиграет, то предстоящие выборы могут стать последними.

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#илон маск
#дональд трамп
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ЦАХАЛ нанес удар по пригороду Бейрута
06 октября 2024, 01:04

Фото: istock/aapsky

ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли серию ударов по южным пригородам Бейрута, столице Ливана. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Сообщается, что атаке подверглись районы Шувайфет и Бурдж аль-Бараджне. В момент атаки в аэропорту Бейрута заходили на посадку два гражданских самолета.

Ранее ЦАХАЛ атаковал штаб-квартиру «Хезболлы» в мечети на юге Ливана. Перед атакой жителям района было разослано предупреждение.

Накануне министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что страна располагает «сюрпризом» для «Хезболлы». Однако он также отметил, что движение уже понесло тяжелые удары.

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#хезболла
#израиль
#ливан
#удар
#цахал
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Стали известные сроки возможных ударов Израиля по Ирану
«14-й канал»: Израиль в ближайшие части может нанести удары по Ирану
06 октября 2024, 00:40

Фото: iStock/Zeferli

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), вероятно, нанесет ответный удар по Ирану в течение нескольких часов. Об этом сообщает 14 канал со ссылкой на источник в США.
Отмечается, что ряд неправительственных организаций получили это предупреждение. Источники канала утверждают, что в этом случае вероятен ответный удар со стороны Ирана.

Ранее Армия обороны Израиля подтвердила, что несколько иранских ракет попали по авиабазам Неватим и Тель-Ноф.

Ранее, 1 октября, Иран выпустил около 500 баллистических ракет по Израилю. Атака стала ответом на ликвидацию лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командиров сил КСИР в Ливане.

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#иран
#израиль
#сша
#удар
#ракетный удар
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Трамп вернулся на место покушения для организации митинга
05 октября 2024, 23:47

Фото: сайт Дональда Трампа

Кандидат в президенты США Дональд Трамп вернулся в Батлер, штат Пенсильвания, , где в июле на него было совершено покушение, передает РИА Новости.
Бывший американский лидер прибыл на митинг. На этот раз охрана была значительно усилена, а за ситуацией на крыше следят снайперы.

Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании 13 июля. Во время выступления бывший лидер США схватился за ухо, повалился на пол, его прикрыли агентами секретной службы. После этого бывшего главу Белого дома срочно эвакуировали.

Второе нападение произошло в сентябре. Политик находился в гольф-клубе Trump International Golf Club в городе Уэст-Палм-Бич на востоке Флориды, когда на него было совершено покушение.

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#дональд трамп
#сша
#митинг
#покушение
#нападение
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В Армении поделились ожиданиями от партнерства с НАТО
МИД Армении: Ереван ожидает выстраивания более прочного партнерства с НАТО
05 октября 2024, 23:13

Фото: iStock/vistoff

Министерство иностранных дел Армении выразило надежду на партнерство с НАТО. Заявление ведомства было опубликовано в социальной сети X.
По словам представителей министерства, Армения надеется на укрепление партнерства с Североатлантическим альянсом.

«Тридцать лет назад Армения присоединилась к "Партнерству во имя мира", что обозначило важный моментом в ее оборонном и политическом взаимодействии», – отмечается в сообщении.

В министерстве также заявили, что Армения привержена углублению и укреплению сотрудничества с альянсом, ориентируясь на общие ценности и интересы.

Ранее председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников, заявил, что Запад вынуждает Армению выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и увеличивает ее зависимость от НАТО.

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#армения
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