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Украине стоит согласиться на мирные переговоры с Россией. Так считает обозреватель Daily Mail Питер Хитченс.
«Все, что мы вынесли из украинского конфликта, — это то, что целенаправленные попытки вывести из себя могущественного соседа обернутся проблемами, и что худой компромисс дешевле и безопаснее, чем борьба до самого конца», — пишет Хитченс.
По его словам, происходящее на Украине является результатом действий правительства США, которое ещё в 2003 году втянуло Запад в войну в Ираке, разрушило Ливию и Сирию. Хитченс уверен, что американская элита думает, что способна изменить мир, однако только лишь ломает его.
Автор также напомнил, что Вашингтон неоднократно предупреждали о рисках, связанных с расширением НАТО. В результате начался кровавый конфликт, заключил Хитченс в своей статье.
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