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Украинские военные признали превосходство армии России на Авдеевском направлении. Об этом пишет El Pais.
«Они становятся все лучше и лучше», — сказал один из украинских военных.
Автор пишет, что армия России показала, что способна оперативно обучаться и адаптироваться к любым условиям на поле боя, а также в технологическом плане.
Издание привело слова командующего объединенными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи, который заявил, что альянс обеспокоен российским скачком в сфере вооружений.
Ранее военный эксперт Борис Рожин заявлял, что ВСУ бежали из посёлка Керамик на Авдеевском направлении. Российские войска установили контроль над населённым пунктом.
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Элина Позднякова