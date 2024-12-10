Нарышкин: Стратегическая инициатива в спецоперации полностью принадлежит России

Фото: РИА Новости/Мурад Оруджев
Российская армия близка к достижению целей Специальной военной операции, Вооружённые Силы Украины (ВСУ) оказались на грани развала. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
По его словам, режим Владимира Зеленского полностью утратил легитимность, а значит, и договороспособность.
Также Нарышкин отметил, что на основании данных, которыми располагает СВР, постсоветское пространство остаётся приоритетным направлением атак со стороны американских и британских спецслужб.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что главной задачей для ВСУ должно стать обеспечение поставок оружия, вместо снижения минимального возраста мобилизации.
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«Стратегическая инициатива на всех участках принадлежит нам, мы близки к достижению поставленных целей», – сообщил глава СВР в интервью российскому журналу «Разведчик».
Также Нарышкин отметил, что на основании данных, которыми располагает СВР, постсоветское пространство остаётся приоритетным направлением атак со стороны американских и британских спецслужб.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что главной задачей для ВСУ должно стать обеспечение поставок оружия, вместо снижения минимального возраста мобилизации.
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Анастасия Ларина