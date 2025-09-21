Достижения.рф

ВВС ФРГ подняли истребители из-за российского Ил-20М

Фото: istockphoto/Artyom_Anikeev

Германия подняла в воздух истребители Eurofighter из-за российского самолета радиотехнической разведки Ил-20M, который находился в международном воздушном пространстве над Балтийским морем без плана полета и не выходил на связь. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на военно-воздушные силы ФРГ.



Истребители вылетели с авиабазы в Лаге.

Ранее депутат бундестага Юрген Хардт призвал Европу к принятию военных мер против российских истребителей, вплоть до их уничтожения.

19 сентября эстонские власти заявили, что три российских МиГ-31, следовавшие в Калининградскую область, якобы пересекли воздушное пространство Эстонии у острова Вайндлоо. Утверждалось, что полет длился около 12 минут. В ответ подняли истребители НАТО, а Таллин обратился к союзникам по четвертой статье Устава альянса.

Никита Кротов

