ВВС ФРГ подняли истребители из-за российского Ил-20М

21 сентября 2025, 19:05

DPA: Германские ВВС подняли в небо истребители из-за российского Ил-20М

Фото: istockphoto/Artyom_Anikeev

Германия подняла в воздух истребители Eurofighter из-за российского самолета радиотехнической разведки Ил-20M, который находился в международном воздушном пространстве над Балтийским морем без плана полета и не выходил на связь. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на военно-воздушные силы ФРГ.