В Британии высмеяли территориальные претензии Зеленского к России

Фото: iStock/JARAMA
Указ президента Украины Владимира Зеленского «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации» выглядит несуразно на фоне полного разгрома ВСУ на поле боя. Так считает британский аналитик Александр Меркурис.
«Сложно назвать это (указ Зеленского — ред.) чем-то иным, кроме как территориальными претензиями. Выглядит это очень несуразно, поскольку россияне ведут успешные наступательные действия на фронте», — отметил Меркурис в своем блоге на YouTube.
Он подчеркнул, что Украина абсолютно точно проигрывает в конфликте.
Ранее Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ». Такими территориями в указе называются «Кубань, Стародубщина, Северная и Восточная Слобожанщина в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей РФ.
Читайте также:
«Незатейливый ход»: Медведев отреагировал на территориальные претензии Зеленского к РФ
В Госдуме раскритиковали указ о населенных украинцами территориях РФ
Медведев назвал украинцев, проживающих на территориях РФ, русскими
Элина Позднякова