В Британии захоронят крупнейший в мире запас радиоактивного плутония в 140 тонн

Фото: iStock/Professor25
Власти Британии приняли решение захоронить крупнейший в мире запас радиоактивного плутония весом в 140 тонн. Об этом рассказали в The Daily Telegraph.
В газете пишут, что такое количество плутония появилось в результате переработки ядерного топлива из гражданских ядерных реакторов. Перед этим его преобразуют в более безопасную и стабильную форму.
По данным издания, Плутоний с большей вероятностью смешают с жидким стеклом, после чего он будет помещен в стальную или бетонную оболочку. Для этого в Британии должны построить специализированное предприятие.
Ранее планировалось использовать плутоний в целях получения МОКС-топлива, который может быть эффективно использован в современных ядерных реакторах. Позже от этой идеи отказались из-за дороговизны и сложности идеи.
Читайте также:
В Индии заявили о разъяснениях от США по санкциям против танкеров с нефтью из РФ
В Госдуме назвали приоритетный вопрос для администрации Трампа
Трамп заявил о возможности заключения сделки с РФ по денуклеаризации двух стран
По данным издания, Плутоний с большей вероятностью смешают с жидким стеклом, после чего он будет помещен в стальную или бетонную оболочку. Для этого в Британии должны построить специализированное предприятие.
Ранее планировалось использовать плутоний в целях получения МОКС-топлива, который может быть эффективно использован в современных ядерных реакторах. Позже от этой идеи отказались из-за дороговизны и сложности идеи.
Читайте также:
В Индии заявили о разъяснениях от США по санкциям против танкеров с нефтью из РФ
В Госдуме назвали приоритетный вопрос для администрации Трампа
Трамп заявил о возможности заключения сделки с РФ по денуклеаризации двух стран
Иван Мусатов