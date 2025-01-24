В Индии заявили о разъяснениях от США по санкциям против танкеров с нефтью из РФ

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США предоставили разъяснения по поводу санкций против танкеров с нефтью из России, и раскрыли детали введенных ограничений. Об этом объявил заместитель министра нефти и газа Индии Панкадж Джайн, его процитировало агентство Reuters.
«Управление США по контролю за иностранными активами представило ряд разъяснений. Формально они уточнили, что 27 февраля — это крайний срок [разгрузки танкеров]», — обратил внимание Панкадж Джайн.
Заместитель министра нефти и газа Индии отметил, что страна будет продолжать закупать российскую нефть, если она будет стоить менее 60 долларов за баррель и доставляться на не танкерах, против которых ввели санкции.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что президент США Дональд Трамп вряд ли примет решения, которые навредят американской экономике. Глава государства заявил, что в США начали говорить о возможности введения дополнительных санкций против России.
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Ольга Енгалычева