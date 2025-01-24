В Госдуме назвали приоритетный вопрос для администрации Трампа

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Поставка энергоносителей в Европу будет приоритетным вопрос для администрации президента США Дональда Трампа, а давление будет оказываться не за счет санкций, а за счет торговых пошлин. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа. По его мнению, американцы будут требовать от европейцев увеличения объема закупок.
«Они это говорили, и я думаю, что вопрос по энергоносителям будет в приоритете у Соединенных Штатов Америки. Они грозят европейским странам, чтобы те увеличивали закупки и производили эти закупки не у кого-либо, а у США, иначе они будут предпринимать ответные действия», — пояснил парламентарий в беседе с RT.Вместе с тем стало известно, что ждет мировую экономику после прихода Трампа к власти. В разговоре с Общественной Службой Новостей декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Павел Селезнев отметил, что новая администрация будет развивать технологический сектор в области искусственного интеллекта. По его мнению, США сейчас одолевает кризис, который руководство пытается скрыть.
«Америка сейчас находится в состоянии экономического кризиса, который пока всячески стараются заретушировать и сделать так, чтобы он сильно не вылезал на витрину», — также отметил эксперт.Читайте также:
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