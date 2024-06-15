В Великобритании пожелали сменить Сунака в качестве лидера Консервативной партии

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Некоторые члены Консервативной партии Великобритании уже выдвинули свои кандидатуры на место нынешнего премьер-министра Риши Сунака после выборов, передает The Guardian со ссылкой на источники.
В партии растет опасение, что консерваторы потерпят историческое поражение на выборах 4 июля. Согласно опросам, победу должны одержать лейбористы.
Консерваторы особенно разочарованы тем, что на кандидаты на смену Сунака обрушили на них шквал сообщений с просьбой поддержки.
Среди потенциальных кандидатов называют бывшего министра внутренних дел Суэллу Браверман и министра обороны Гранта Шаппса.
30 мая парламент Великобритании был распущен в преддверии досрочных всеобщих выборов. Сунак заявил, что ситуация в мире, в которой пройдут выборы, «будет самой опасной с момента окончания холодной войны».
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Консерваторы особенно разочарованы тем, что на кандидаты на смену Сунака обрушили на них шквал сообщений с просьбой поддержки.
«Это может сильно раздражать – иногда хочется, чтобы они больше сосредоточились на всеобщей избирательной кампании», – сказал один из собеседников газеты.
Среди потенциальных кандидатов называют бывшего министра внутренних дел Суэллу Браверман и министра обороны Гранта Шаппса.
30 мая парламент Великобритании был распущен в преддверии досрочных всеобщих выборов. Сунак заявил, что ситуация в мире, в которой пройдут выборы, «будет самой опасной с момента окончания холодной войны».
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Александр Климов