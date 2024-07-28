Зеленский анонсировал обсуждение вопросов территориальной целостности

Украина приступит к детальным обсуждениям вопроса территориальной целостности государства с союзными странами. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский в интервью японскому телеканалу NHK.
«(Зеленский — ред) заявил, что Киев начнет детальные обсуждения с соответствующими странами по территориальной целостности и другим вопросам», — сказано в сообщении телеканала.О каких именно странах идет речь — Зеленский не уточнил.
Глава страны также добавил, что поддерживает контакт с командой бывшего президента США Дональда Трампа.
Помимо это, Зеленский сообщил, что Киев к концу ноября 2024 года подготовит план по достижению мира. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, которые предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену санкций, направленных против РФ. Тогда украинская отвергла сторона инициативу.
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Алина Юрчак