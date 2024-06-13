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Британия предоставит Украине пакет помощи на 309 миллионов долларов

Великобритания предоставляет Украине пакет помощи на сумму до $309 миллионов
13 июня 2024, 08:42
Фото: istock / Oleksii Liskonih

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Глава правительства Великобритании Риши Сунак объявит о выделении Украине нового пакета помощи на сумму до 309 миллионов долларов. Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства, пишет РИА Новости.
Объявлено о ней будет во время предстоящего саммита G7 в Италии 13-15 июня. Предоставлен он будет для удовлетворения неотложных гуманитарных, энергетических и стабилизационных потребностей на Украине.

Ранее сообщалось, что Украина надеется получить от западных партнеров миллиарды евро на восстановление энергоинфраструктуры страны. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев разработал план по наращиванию мощностей производства электроэнергии на один гигаватт ежегодно. По его словам, уже в ближайшие годы Украина собирается увеличить мощности производства электроэнергии на четыре гигаватта.



AFP: США выделят Киеву помощь на 225 миллионов долларов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#киев
В Белом доме назвали дату подписания соглашения о безопасности с Украиной
Белый дом: Зеленский и Байден 13 июня подпишут соглашение о безопасности
13 июня 2024, 06:25

Фото: сайт Белого дома

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон и Киев 13 июня подпишут соглашение о безопасности. Об этом он сообщил в ходе брифинга на борту президентского самолета по пути в Италию, передает РИА Новости.
«Я рад сообщить, что наши переговоры с Украиной завершились и мы подпишем соглашения завтра», — заявил помощник президента.
Как утверждаете Салливан, соглашение коснется уже получаемой Украиной поддержки. Он добавил, что речь не идет о применении сил США в зоне спецоперации.

Ранее страны G7 согласились до конца 2024 года выделить Украине 50 долларов миллиардов, используя замороженные активы Российской Федерации.

Также стало известно, что Пентагону поручили разработать для Киева точные рекомендации, описывающие цели в России, по которым ВСУ можно будет наносить удары американским оружием. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Маск отреагировал на включение украинцами в список трампистов и коммунистов
Маск: ряд украинских НКО нужно признать террористическими организациями
13 июня 2024, 06:01

Фото: istock / Silent_GOS

Американский предприниматель Илон Маск предложил признать террористами украинскую медиа-компанию, составляющую «черные списки» американских политиков, которые выступают против оказания помощи Киеву.
Также некоторые конгрессмены-республиканцы направили письмо американскому госсекретарю Энтони Блинкену с вопросом, по какой причине связанная с правительством Штатов НКО публикует подобные перечни.

«Это хороший первый шаг. Их следует добавить в списки подсанкционных террористических организаций», — написал Маск в комментариях под сообщением конгрессмена Джима Бэнкса на его странице в социальной сети Х.
На прошлой неделе украинские активисты опубликовали список американских противников помощи их стране. В него попали 76 организаций и 391 физлицо, в том числе бывший президент Дональд Трамп, Илон Маск, журналист Такер Карлсон, члены Конгресса Марджори Тейлор Грин, Рэнд Пол, Пол Госар, Энди Биггс и Анна Паулина Луна.

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Россия пообещала ответ на новые санкции США
Посол Антонов о новых санкциях: РФ ответит на навязываемую США конфронтацию
13 июня 2024, 05:00

Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

Россия даст адекватный и решительный ответ на навязываемую США конфронтацию. Такое заявление сделал посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в посольстве на мероприятии по случаю Дня России, сообщает РИА Новости.
Антонов назвал введенные накануне минфином Штатов новые санкции поздравлением россиянам со стороны властей США.

«Мы навязываться в партнеры не собираемся. Россия открыта к честному и равноправному диалогу, если и когда американцы для этого созреют. Тем не менее на навязываемую нам конфронтацию будем давать адекватный и решительный ответ», — заявил дипломат.
Он добавил, что власти США все еще уверены, что «могут решать глобальные проблемы в одиночку». Вместе с этим растут такие угрозы, как терроризм, распространение оружия массового уничтожения, киберпреступность, пандемии и другие.

Новые санкции, о которых 12 июня объявил минфин США, затронут несколько сфер: оборонную, финансовую, научную, энергетическую и даже общественную. Вашингтон запретил предоставлять услуги в области ПО и айти любому лицу на территории России. Штаты также угрожают введением ограничений против иностранных банков за операции с финансовыми организациями России, в том числе Сбербанком и ВТБ.

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G7 выделит Украине 50 миллиардов долларов за счет российских активов
Лидеры G7 планируют выделить Украине $50 млрд за счет замороженных активов РФ
13 июня 2024, 03:44

Фото: istock / Bet_Noire

Государства «Большой семерки» (G7) договорились до конца 2024 года выделить Украине 50 миллиардов долларов за счет заблокированных российских активов. Об этом информирует AFP.
«Лидеры G7 достигли соглашения о выделении $50 миллиардов для Украины за счет использования замороженных российских активов», — заявил Елисейский дворец.
Указано, что Киев получит средства до конца текущего года.

Также отмечается, что сейчас специалисты должны будут проработать этот вопрос, чтобы гарантировать его соответствие закону.

Ранее советник президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что G7 вырабатывает ряд конкретных договоренностей по изъятию замороженных активов РФ для передачи Украине, отмечается «хороший прогресс». Он добавил, что США намерены представить чёткий план в совместной декларации лидеров G7.

До этого стала известна сумма проданных в Республике Крым активов украинских олигархов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#киев
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Зеленский провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии
13 июня 2024, 02:46

Президент Украины Владимир Зеленский и наследный принц, премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бин Сальман Аль Сауд провели переговоры в Джидде. Об этом сообщил украинский глава в своём Телеграм-канале.
Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию с официальным визитом вечером 12 июня.

«Обсудили двусторонние отношения Украины и Саудовской Аравии, отметили хорошую динамику выполнения наших предыдущих договоренностей», — написал Зеленский.
Помимо этого, как утверждает украинский лидер, обсуждалась подготовка к конференции по Украине.

15-16 июня Швейцария проведет конференцию по Украине вблизи города Люцерн. Россия не будет принимать в ней участия. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов до этого сообщил, что Швейцария не направляла российской стороне приглашение для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае.

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Уехавшая в Россию политик из АдГ выиграла выборы в Гамбурге
Bild: политик от АдГ выиграла на выборах в Гамбурге, несмотря на отъезд в РФ
12 июня 2024, 23:14

Фото: istock / photosvit

Уехавшая из ФРГ в РФ немецкий политик Ольга Петерсен, которая представляет партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), выиграла местные выборы и прошла в парламент Гамбурга. Об этом информирует Bild.
По данным информагенства, Петерсен набрала почти 3,5 тысячи голосов в гамбургском районе Хаусбрух, которых, предположительно, ей будет достаточно для победы и прохода в районное собрание. Стоит отметить, что еще не подсчитаны голоса, которые были поданы по почте, но, вероятнее всего, на итог голосования они уже не повлияют.

Уроженка Омска Петерсен вместе с семьей переехала в германию в 2008 году. В качестве правозащитницы она ранее выступала на площадке ОБСЕ, где высказывалась о проблеме дискриминации россиян на территории ФРГ и других государств Евросоюза. Политик посещала Россию в качестве наблюдателя на выборы президента 2024 года. Затем фракция АдГ в парламенте Гамбурга исключила Петерсен из своих рядов. В настоящий момент обсуждает вопрос об исключении ее из партии.

Помимо того, школьные преподаватели детей Петерсен обратились в соц органы с жалобами на странное поведение детей политика. Это побудило Петерсен покинуть Германию с тремя несовершеннолетними, поскольку она испугалась, что у нее могут их отнять.

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На Западе назвали причину провала конференции по Украине
Меркурис: многие страны отказались от саммита из-за потери доверия к Зеленскому
12 июня 2024, 22:56

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Число стран, отказавшихся от участия в конференции по Украине в Швейцарии, увеличивается из-за потери доверия к Зеленскому на фоне множества ошибок украинского руководства, отметил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
«Эта конференция изначально была неудачной идеей и обречена на провал. Похоже, это была попытка укрепить позиции Зеленского после неудачного контрнаступления прошлым летом и его решения отменить президентские выборы. Но сейчас, когда ситуация в Украине ухудшается, а доверие к Зеленскому ослабевает, все больше стран предпочитают держаться в стороне», — заявил эксперт.
Конференция по Украине пройдет в Швейцарии 15-16 июня. Около 80 стран подтвердили свое участие, однако президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не будут присутствовать.

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Россия предложила ООН снять санкции с Северной Кореи
Небензя в ООН заявил о необходимости пересмотра бессрочных санкций против КНДР
12 июня 2024, 20:55

Фото: istock / DedMityay

Мировое сообщество должно пересмотреть режим бессрочных санкций против Северной Кореи, так как они не предусматривают возможность снятия ограничений с отдельных лиц.
Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по правам человека в КНДР, сообщает ТАСС.

«Механизмы по корректировке рестрикций в отношении этой страны не работают, а процедура справедливого решения о делистировании отсутствует. Все другие ограничительные меры в отношении других стран имеют конечные реалистичные цели и подвергаются регулярному пересмотру», — объяснил Небензя.
Российский дипломат отметил, что несмотря на членство в ООН, КНДР фактически лишена всех возможностей для международного взаимодействия. Небензя добавил, что страны, которые инициировали это заседание, усугубляют ситуацию для Северной Кореи односторонними санкциями.

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Высшее руководство Саудовской Аравии не встретило Зеленского в аэропорту
Президент Украины Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию
12 июня 2024, 20:40

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Саудовскую Аравию. Однако, как сообщило агентство SPA, высшее руководство страны не присутствовало при его прибытии в аэропорт города Джидда.
«В международном аэропорту в Джидде Зеленского встретили заместитель губернатора провинции Мекка принц Сауд бин Мишааль бин Абдель Азиз и государственный министр Мусаид бин Мохаммед Аль-Айбан», — говорится в сообщении.
Кроме того, в аэропорту были посол Саудовской Аравии на Украине Мухаммед Аль-Джибрин, посол Украины в Саудовской Аравии Анатолий Петренко и другие официальные лица.

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