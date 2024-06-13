Британия предоставит Украине пакет помощи на 309 миллионов долларов

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Глава правительства Великобритании Риши Сунак объявит о выделении Украине нового пакета помощи на сумму до 309 миллионов долларов. Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства, пишет РИА Новости.
Объявлено о ней будет во время предстоящего саммита G7 в Италии 13-15 июня. Предоставлен он будет для удовлетворения неотложных гуманитарных, энергетических и стабилизационных потребностей на Украине.
Ранее сообщалось, что Украина надеется получить от западных партнеров миллиарды евро на восстановление энергоинфраструктуры страны. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев разработал план по наращиванию мощностей производства электроэнергии на один гигаватт ежегодно. По его словам, уже в ближайшие годы Украина собирается увеличить мощности производства электроэнергии на четыре гигаватта.
AFP: США выделят Киеву помощь на 225 миллионов долларов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее сообщалось, что Украина надеется получить от западных партнеров миллиарды евро на восстановление энергоинфраструктуры страны. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев разработал план по наращиванию мощностей производства электроэнергии на один гигаватт ежегодно. По его словам, уже в ближайшие годы Украина собирается увеличить мощности производства электроэнергии на четыре гигаватта.
AFP: США выделят Киеву помощь на 225 миллионов долларов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова