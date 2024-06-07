Фото: iStock/melis82
Запад продолжает повторять ошибки в отношениях с Россией, придерживаясь недальновидной политики, что подтверждает конфликт на Украине. Об этом заявил профессор Лондонского Института глобальной политики Джордж Самуэли в беседе с британским политиком Джорджем Гэллоуэем на его YouTube-канале.
«Нынешнее поколение политиков ведет себя безрассудно, надеясь заставить Россию уступить. Это абсурдный план, который президент Франции Эммануэль Макрон безуспешно пытается воплотить, вводя в заблуждение российское руководство», — пояснил эксперт.Самуэли также отметил, что действия НАТО провоцируют «разжигание войны». По его словам, члены альянса ошибочно полагают, что смогут легко победить в случае гипотетического конфликта. Он подчеркнул, что это далеко от истины и не следует недооценивать возможности России.
Читайте также:
Королева Британии отказалась пожать руку жене Макрона в Нормандии
МИД России ввел санкции против журналистов и экспертов Британии
В Британии заявили о готовности применить ядерное оружие
Артем Кузьмин