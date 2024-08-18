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В США предупредили о предстоящем важном решении НАТО по Украине

18 августа 2024, 02:54
Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

НАТО вскоре придется принять важное решение по своей политике в отношении Украины заявил майор вооруженных сил (ВС) США в отставке Станислав Крапивник, информирует «МК».


По его словам, в сентябре альянс должен будет решить, отказаться ли от «украинского проекта» или полностью участвовать в нем. Крапивник пояснил, что такой прогноз связан с ситуацией на поле боя. Он предрек полный отход украинских войск, предполагая, что они потеряют «все к востоку от Днепра».

Ранее сообщалось, что после наступления на Курскую область Украина окажется в серьезном затруднении. По данным Wall Street Journal, аналитики утверждают, что армии страны будет сложно продолжать операции в регионе из-за расширение линий снабжения.

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#курская область
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#всу
В США стало известно о выдвижении критика помощи Украины кандидатом в президенты
Зеленая партия США выдвинула экоактивистку Джилл Стайн кандидатом в президнты.
18 августа 2024, 03:15

Партия зеленых США выдвинула, врача, активиста-эколога и противника военной и финансовой помощи Украине Джилл Стай, своим кандидатом в президенты. Решение приняли по итогам съезда партии.
Мероприятие проходило в форме видеосвязи; кандидатуру Стайн поддержали 267 человек.

«Таким образом она официально становится кандидатом в президенты», – сообщил ведущий трансляции.

74-летняя Стайн ранее баллотировалась в президенты США в 2016 году и получила 1 % голосов. По мнению многих американских СМИ, ей удалось победить Дональда Трампа за счет голосов, которые могли достаться Хиллари Клинтон.

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#камала харрис
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ХАМАС заявило об отсутствии прогресса в переговорах по освобождению заложников
ХАМАС: прогресс в переговорах по освобождению заложников отсутствует
18 августа 2024, 02:40

Фото: iStock/e-crow

Представитель палестинского движения ХАМАС в Ливане Ахмад Абдулхади, рассуждая о первом этапе переговоров об освобождении заложников в секторе Газа, заявил, что никакого прогресса достигнуто не было, передает Sky News.
«Администрация Байдена пытается показать, что обстановка положительная. Но первый раунд показал, что улучшений нет», – сообщил он.

По его словам, оптимизм администрации США в отношении возможности достижения соглашения между сторонами демонстрируется только для того, чтобы предотвратить распространение региональной войны, и «в СМИ все продолжало звучать в позитивном ключе».

Абдулхади подчеркнул, что многие спорные вопросы не могут быть решены путем переговоров и что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху усложнил ситуацию, предложив дополнительные условия.

Ранее представители США, Египта и Катара заявили, что переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа продолжаются конструктивно и в позитивной атмосфере.

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В Польше сообщили о провале попыток Украины убедить Запад снять запрет на удары по России
Глава МВД Польши Семоняк: Киеву не удалось убедить Запад разрешить удары по РФ
18 августа 2024, 02:18

Фото: iStock/Silent_GOS

Украине не удалось убедить союзников снять запрет на нанесение ударов по РФ после нападения на Курскую область при помощи поставленного оружия, заявил глава МВД Польши Томаш Семоняк в беседе с Reuters.
По его словам, нападение на российский регион никоим образом не повлияет на позицию партнеров Киева. Семоняк подчеркнул, что Запад выступает против эскалации.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты проигнорировали запрос Великобритании относительно ее позиции по поводу удара вглубь российской территории ракетой дальнего действия Storm Shadow. Сообщалось, что британцы были готовы разрешить Украине использовать оружие в таких целях, но хотели узнать мнение своих союзников и получить одобрение Вашингтона. Однако этот запрос «застрял в системе» и оставался без ответа более месяца.

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#курская область
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В Германии для ВСУ представили план действий после уничтожения HIMARS
18 августа 2024, 01:55

Фото: iStock/Diy13

Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны как можно скорее спрятать реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS, посоветовал немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X.
«Надеюсь, теперь украинской армии ясно, что после обстрелов из Сумской области она должны передвинуть РСЗО еще дальше», – заявил он.

Репке пояснил, что российские беспилотники ведут наблюдение за всей зоной огневой поддержки.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что уверен в скором уничтожении российскими войсками американских РСЗО HIMARS, из которых ВСУ атаковали Курскую область.

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#рсзо
#курская область
#всу
#россия
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Россия пообещала жесткий ответ в случае провокации ВСУ на Курской АЭС
МО: в случае провокации Киева на Курской АЭС ответ России будет жестким
18 августа 2024, 01:01

Фото: istock/znm

Украина готовит провокацию на Курской атомной электростанции (АЭС) в целях обвинения России в «самообстреле», ответ Москвы будет жестким, заявило Министерство обороны России в Telegram-канале.
В ведомстве отметили, что в случае попыток Киева осуществить задуманное «будут немедленно приняты жесткие ответные» меры военного и военно-технического характера.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали подготовку к атаке на Курскую АЭС. По словам дипломата, это может привести к масштабной техногенной катастрофе в Европе.

Утром 6 августа Курская область подверглась массированной атаке крупного подразделения ВСУ.

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#курская область
#украина
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#минобороны рф
#киев
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Израиль заявил о ликвидации двух членов ХАМАС в результате удара по Дженину
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации двух ведущих членов ХАМАС при ударе по Дженину
18 августа 2024, 00:54

Фото: istockphoto/Sckrepka

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и служба общей безопасности (ШАБАК) сообщили, что два высокопоставленных члена палестинской организации ХАМАС ликвидированы в результате удара по городу Дженин на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
«ЦАХАЛ и ШАБАК ликвидировали в Дженине двух высокопоставленных террористов ХАМАС, которые участвовали в планировании стрельбы в долине Иордана», – говорится в сообщении израильских вооруженных сил.

Отмечается, что один из ликвидированных членов ХАМАСа предположительно был причастен к «дальнейшим терактам» и производству взрывчатки. Другой отвечал за военную инфраструктуру ХАМАС в Дженине.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате удара израильской армии по автомобилю в городе Дженин. Они были доставлены в одну из государственных больниц города, их личности не раскрываются.

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#израиль
#хамас
#удар
#больница
#теракт
#цахал
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Делегатов съезда блока «Победа» задержали в аэропорту Молдавии по политмотивам
18 августа 2024, 00:49

Фото: iStock/Chalabala

Делегатов прошедшего в Москве съезда молдавского оппозиционного блока «Победа» задержали в аэропорту Кишинева по политическим мотивам. Об этом сообщила депутат парламента республики Ирина Лозован в беседе с РИА Новости. По ее словам, пограничная полиция не назвала ни одной причины для задержания.
«В аэропорту меня и других членов делегации — советника главы Гагаузии Юрия Кузнецова и бывшего мэра города Оргеев Павла Вережану — задержали на час. Нам не разъяснили никаких причин, у нас в порядке все документы, мы являемся гражданами Молдавии, которые вправе вернуться домой. Когда я сказала, что вызываю адвокатов и прессу, все сразу разошлись. Я уверена, что это произошло по политическим мотивам, поскольку нам не назвали ни одной причины для задержания», — приводят в агентстве слова Лозован.
Она добавила, что требовала от сотрудников выдать ей какой-нибудь документ, где были бы обозначены основания для задержания, но ей ничего не выдали.

Лозован пояснила, что остается в аэропорту в ожидании полиции и адвоката, чтобы зарегистрировать дело, так как обладает депутатской неприкосновенностью.

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#медведев
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Напарник Харрис рассказал о ее работе в «Макдональдсе»
Уолц рассказал о работе Харрис в «Макдональдсе»
18 августа 2024, 00:30

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Вице-президент США Камала Харрис в молодости работала в «Макдональдсе» и, в отличие от Дональда Трампа, умеет подавать мороженое, заявил напарник Харрис на выборах Тим Уолц, сообщает РИА Новости.
«Когда я услышал историю про то, что она работала в Макдональдсе, для меня смешно было представить Дональда Трампа, работающего с мороженицей Макфлурри. Он не может работать с машиной Макфлурри», – рассказал кандидат в вице-президенты США.

Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что победа Камалы Харрис на президентских выборах приведет к массовому голоду в стране. Так он прокомментировал планы кандидата от Демократической партии запустить программу по ограничению цен на продукты питания.

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#сша
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#камала харрис
#работа
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Во Франции заговорили о выходе из НАТО
Филиппо: Франция должна выйти из НАТО после новой информации о «Северном потоке»
18 августа 2024, 00:17

Фото: iStock/Dragan Mihajlovic

Франция должна выйти из НАТО после того, как появилась новая информация о причастности Украины к подрыву одной из ниток газопровода «Северный поток», заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своих соцсетях.
«Идите и скажите всем, наконец, правду: это удар НАТО, очевидно, совместно с Соединенными Штатами! <…> Давайте выйдем из НАТО!» — написал политик.
Он также добавил, что в Германии сейчас начали активно обсуждать участие Киева в подрывах газопровода, хотя на Украине по-прежнему во всем винят Москву. Филиппо отметил, что диверсию на «Северном потоке» следует воспринимать как акт войны против интересов Франции.

В четверг, 15 августа, The Wall Street Journal, сославшись на множество неназванных иностранных источников, заявил, что приказ о подрыве «Северных потоков» отдал главком ВСУ Валерий Залужный, а Зеленский просил его не продолжать операцию.

Взрыв двух нитей газопровода «Северный поток» и «Северный поток-2», по которым Россия поставляла газ в Европу, произошел 26 сентября 2022 года. Спустя некоторое время несколько немецких изданий начали сообщать, что к диверсии причастна парусная яхта «Андромеда» с острова Рюген, так как на ней нашли октоген, подходящий для подрыва под водой. Отмечалось, что судно связано с двумя украинцами.

Недавно прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, который якобы сидел за рулем машины, перемещавшейся по острову Рюген в сентябре 2022 года.

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#всу
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#удар
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