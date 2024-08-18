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НАТО вскоре придется принять важное решение по своей политике в отношении Украины заявил майор вооруженных сил (ВС) США в отставке Станислав Крапивник, информирует «МК».
По его словам, в сентябре альянс должен будет решить, отказаться ли от «украинского проекта» или полностью участвовать в нем. Крапивник пояснил, что такой прогноз связан с ситуацией на поле боя. Он предрек полный отход украинских войск, предполагая, что они потеряют «все к востоку от Днепра».
Ранее сообщалось, что после наступления на Курскую область Украина окажется в серьезном затруднении. По данным Wall Street Journal, аналитики утверждают, что армии страны будет сложно продолжать операции в регионе из-за расширение линий снабжения.
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