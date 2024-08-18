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Военная группировка «Запад» за последние сутки заняла 40 позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил руководитель пресс-центра группировки Иван Бигма.
Он отметил, что российские бойцы также уничтожили 11 минометных установок ВСУ.
Ранее российские войска уничтожили украинский пункт дислокации с 80 иностранными наемниками. Цели были поражены оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М». По данным Минобороны, наемники находились в районе Бакареи.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Подразделениями реактивной артиллерии группировки нанесен групповой удар (...) по пункту временной дислокации подразделения 44-й механизированной бригады ВСУ в районе КупянскУзловой. В результате уничтожены более 45 боевиков и две единицы автомобильной – добавил он.
Ранее российские войска уничтожили украинский пункт дислокации с 80 иностранными наемниками. Цели были поражены оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М». По данным Минобороны, наемники находились в районе Бакареи.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Александр Климов