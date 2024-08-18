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Бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), похищавшего мирных жителей в Курской области, поймали, сообщил в своем Telegram-канале сопредседатель нового координационного совета по региональной интеграции Владимир Рогов.
«Бандеровцы, грузившие и избивавшие в машины мирных жителей села Гончаровка на окраине Суджи Курской области, попались в руки русских бойцов», – отмечается в публикации.
Рогов добавил, что у украинских бойцов были экшн-камеры, они записывали издевательства над мирными жителями и солдатами.
Ранее жители приграничной Курской области сообщали о похищениях людей после вторжения ВСУ.
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Александр Климов