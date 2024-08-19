Украинский БПЛА вторгся в воздушное пространство России

Постпред РФ в Вене Михаил Ульянов заявил, что эксперты МАГАТЭ, посетившие Запорожскую АЭС, опровергли фейки о причастности России к пожару на градирне атомной электростанции. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Специалисты организации, по его словам, официально развенчали эту дезинформацию.