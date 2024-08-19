Украинский БПЛА вторгся в воздушное пространство России

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что БПЛА Вооруженных сил Украины был сбит над регионом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам Клычков, на месте происшествия работают оперативные службы, оно оцеплено. Сообщается, что пострадавших и повреждений нет.
Помимо этого, он добавил, что на фоне непрекращающихся атак киевского режима Орловщина продолжает оказывать всю необходимую помощь вынужденным переселенцам из приграничных районов соседних областей.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее сообщалось, что российские военные остановили продвижение боевиков Вооруженных сил Украины к юго-востоку от Суджи в Курской области. Оператор расчета FPV-дронов с позывным «Панда» рассказал, что военным ВС РФ даже удалось отбить несколько населенных пунктов.
До этого военные ВС РФ нанесли удар по иностранным наемникам под Киевом, а также по складу Вооруженных сил Украины с боеприпасами и артиллерией на севере Павлограда в Днепропетровской области.
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Помимо этого, он добавил, что на фоне непрекращающихся атак киевского режима Орловщина продолжает оказывать всю необходимую помощь вынужденным переселенцам из приграничных районов соседних областей.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее сообщалось, что российские военные остановили продвижение боевиков Вооруженных сил Украины к юго-востоку от Суджи в Курской области. Оператор расчета FPV-дронов с позывным «Панда» рассказал, что военным ВС РФ даже удалось отбить несколько населенных пунктов.
До этого военные ВС РФ нанесли удар по иностранным наемникам под Киевом, а также по складу Вооруженных сил Украины с боеприпасами и артиллерией на севере Павлограда в Днепропетровской области.
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Дарья Осипова