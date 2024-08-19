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Украинский БПЛА вторгся в воздушное пространство России

Губернатор Клычков: ПВО ночью сбила в Орловской области БПЛА ВСУ
19 августа 2024, 08:10
Фото: istock/sommersby

Фото: istock/sommersby

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что БПЛА Вооруженных сил Украины был сбит над регионом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам Клычков, на месте происшествия работают оперативные службы, оно оцеплено. Сообщается, что пострадавших и повреждений нет.

Помимо этого, он добавил, что на фоне непрекращающихся атак киевского режима Орловщина продолжает оказывать всю необходимую помощь вынужденным переселенцам из приграничных районов соседних областей.



ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее сообщалось, что российские военные остановили продвижение боевиков Вооруженных сил Украины к юго-востоку от Суджи в Курской области. Оператор расчета FPV-дронов с позывным «‎Панда» рассказал, что военным ВС РФ даже удалось отбить несколько населенных пунктов.

До этого военные ВС РФ нанесли удар по иностранным наемникам под Киевом, а также по складу Вооруженных сил Украины с боеприпасами и артиллерией на севере Павлограда в Днепропетровской области.

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Российские военные остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи в Курской области
ВС России остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи в Курской области
19 августа 2024, 07:58

Фото: istock/Aleksandr Golubev

Российские военные остановили продвижение боевиков Вооруженных сил Украины к юго-востоку от Суджи в Курской области. Об этом рассказал оператор расчета FPV-дронов с позывным «‎Панда», пишет РИА Новости.
По словам бойца, военным ВС РФ даже удалось отбить несколько населенных пунктов.

«По сети разлетелись кадры захода бронегруппы ВСУ в деревню Гирьи, так вот сейчас они даже не могут мечтать о повторении своего прорыва. Вперед идем мы», — отметил он.

Сообщается, что командование российской группировки войск перебросило расчеты FPV-дронов для уничтожения украинской техники в Курской области. Были уничтожены несколько пикапов, поражен танк, а также пункты временной дислокации ВСУ. «‎Панда» рассказал, что боевики пытаются отрезать пути на Курск, поэтому российские военные бьют противника с помощью расчетов FPV, отрезая его от путей подвоза и передвижения техники.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

Ранее сообщалось, что для постановочной съемки с российскими пленными в Сумской областной больнице сотрудники ЦИПсО привлекли иностранных журналистов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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ЦИПсО привлек иноСМИ для постановочной съемки с пленными в Сумской больнице
19 августа 2024, 07:19

Фото: istock/Sinenkiy

Для постановочной съемки с российскими пленными в Сумской областной больнице сотрудники ЦИПсО привлекли иностранных журналистов. Об этом информирует РИА Новости.
По данным источника агентства, из числа военных и гражданских в субботу в Сумскую областную больницу привезли российских пленных. Они были расположены по койкам. На камеры иностранных журналистов им оказывали помощь.

«После пленные под запись призывали российских военных не стрелять по деревням в Суджанском районе и по областной больнице в Сумах», — добавил он.

Собеседник рассказал, что от пленных требовали говорить слова благодарности, после съемок часть людей увезли. Он пояснил, что цель таких съемок заключается в том, чтобы обвинить Россию в нанесении ударов по собственному населению и показать западной аудитории настроения жителей курского приграничья, которые благодарны украинским военным за помощь. Источник агентства добавил, что в больнице находится большое количество раненых военных ВСУ.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

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Российские военные нанесли удар по иностранным наемникам под Киевом
Подполье: ВС России нанесли удар по иностранным наемникам в пригороде Киева
19 августа 2024, 07:18

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские военные нанесли удар по месту сбора иностранных наёмников в пригороде Киева. Об этом координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев написал в своем Telegram-канале.
«Как раз прилеты были в пригороде Киева по месту сбора иностранцев», — отметил он.

Помимо этого, военными ВС России был нанесен удар по складу Вооруженных сил Украины с боеприпасами и артиллерией на севере Павлограда в Днепропетровской области.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Ранее депутат Государственной Думы Сергей Колунов заявил, что в ближайшее время подаст обращение в Конституционный суд с предложением отменить мораторий на смертную казнь для иностранных наемников.

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В Британии раскрыли последствия атаки ВСУ Курской области
Меркурис: Украина потеряла шансы на существование после нападения на Курск
19 августа 2024, 05:23

Фото: iStock/Iryna Imago

Нападение на Курскую область не оставило Украине шансов на выживание. Последствия атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) объяснил британский аналитик Александр Меркурис на своем канале в YouTube.
«Они действуют так, что лишают себя возможности начать переговоры, чтобы сохранить свое государство хоть в какой-нибудь форме. Да, может быть, она была бы сильно урезана в территориях, но, тем не менее, это была бы Украина», – заявил Меркурис.

Он отметил, что Украина намеревалась использовать нападение на Курскую область для получения лучших условий на переговорах, но в действительности это только разозлило ее западных союзников.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не сошлись во мнениях относительно стратегии наступления на Курскую область. The Economist сообщил, что разногласия возникли из-за того, что украинский лидер желал максимально усилить вторжение, в то время как Сырский был осторожен.

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«Ахмат» ликвидировал технику ВСУ в Курской области
Алаудинов: в Курской области за сутки ликвидировали 4 единицы техники пехоты ВСУ
19 августа 2024, 04:45

Фото: istockphoto/Jakub Laichter

Бойцы спецподразделения «Ахмат» российской армии за прошедшие сутки уничтожили четыре единицы техники и большое количество пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
Командир спецназа добавил, что, по его наблюдениям, противник уже не перебрасывает силы в российские регионы в прежних количествах.

«Сегодня есть одна БМП, один пикап, один грузовик, одна пушка, также уничтожили один расчет "Бабы-Яги". Одного снайпера уничтожили ребята», – добавил Алаудинов.

Кроме того, на всех участках боевого соприкосновения было уничтожено «много пехоты».

Ранее командир «Ахмата» выложил видео уничтожения военной техники ВСУ под Суджей, заявив, что техника была уничтожена быстро.

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#всу
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#минобороны рф
#курская область
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Российский артиллерист рассказал о проблемах ВСУ
Артиллерист Сэм: ВСУ стремятся компенсировать нехватку снарядов и техники
19 августа 2024, 03:44

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают дефицит боеприпасов и артиллерийской техники и пытаются компенсировать с помощью FPV-дронов. Об этом в интервью РИА Новости заявил российский офицер-артиллерист с позывным Сэм.
«Нехватка снарядов у противника чувствуется. Да и техники становится меньше. Западная техника более капризная, чем наша. Любая – от стрелкового оружия до артиллерии. Но они компенсирует это обилием дронов», – рассказал о проблемах Сэм.

Его сослуживец с позывным Квант добавил, что техника ВСУ начинает изнашиваться. В результате, по словам этого солдата, заявленные преимущества западной техники уменьшаются.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский скрыл от Запада свои планы по наступлению на Курскую область. Причиной такого поступка стало то, что до этого операции срывались после того, как он заранее сообщал союзникам о своих намерениях.

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#снаряд
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МАГАТЭ опровергла фейки о вине России в пожаре на Запорожской АЭС
Постпред Ульянов: в МАГАТЭ опровергли фейки о причастности РФ к пожару на ЗАЭС
19 августа 2024, 00:13

Фото: iStock/Alexey Tolmachov

Постпред РФ в Вене Михаил Ульянов заявил, что эксперты МАГАТЭ, посетившие Запорожскую АЭС, опровергли фейки о причастности России к пожару на градирне атомной электростанции. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Специалисты организации, по его словам, официально развенчали эту дезинформацию.
«Антироссийские источники продолжают утверждать, что пожар на градирне Запорожской АЭС был вызван российской стороной, которая «жгла там автомобильные покрышки». Подобные заявления смехотворны, особенно с учетом того, что эксперты МАГАТЭ, немедленно посетившие объект, официально развенчали этот фейк», — написал Ульянов.
Ранее отмечалось, что градирня ЗАЭС после ударов беспилотников ВСУ выгорела изнутри. Вечером 11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС.

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В госпогранслужбе Украины якобы не увидели увеличение войск Белоруссии у границы
18 августа 2024, 22:41

Фото: istockphoto/reflection_art

Украинские пограничники заявили, что якобы не увидели увеличение войск Белоруссии у границы. Так представитель Госпогранслужбы Украины полковник Андрей Демченко прокомментировал в беседе с украинским изданием слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о переброске одной трети от всей армии к границе.
«Ситуация на границе с Республикой Беларусь — без изменений. Как видим, риторика Лукашенко также не меняется», — заявил он.
Ранее президент Лукашенко сообщал, что граница с Украиной заминирована, как никогда раньше, а Киев держит там 120 тысяч боевиков, потому в Минске решили выставить своих военных.

Белорусский лидер также рассказывал, что в какой-то момент Киев стал увеличивать число военных на границе, в ответ президент Белоруссии «вынужден был почти треть армии перебросить дополнительно на усиление того, что было», но затем, по его словам, обе страны отвели дополнительные подразделения.

По словам командующего ВВС и ПВО ВС Белоруссии Андрея Лукьяновича, Минск нарастил вооруженные силы на границе с Украиной, после того, как 9 августа боевые дроны ВСУ нарушили воздушное пространство страны.

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Белоруссия наращивает силы ВВС и войска ПВО на границе с Украиной
Лукьянович: Белоруссия нарастила силы ВВС и войска ПВО на границе с Украиной
18 августа 2024, 22:04

Фото: istockphoto/Vital Hil

Белоруссия нарастила силы ВВС и войска ПВО на границе с Украиной. Об этом сообщил командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил республики Андрей Лукьянович в интервью телеканалу СТВ. Такие меры стали ответом на инцидент 9 августа, когда боевые дроны ВСУ нарушили воздушное пространство Белоруссии.
По его словам, усиление группировки касается и авиации, и зенитно-ракетных войск и радиотехнических войск.
«Мы подтверждаем, что боевые распоряжения получены в нашем виде Вооруженных сил, уже усилена группировка. Она касается и авиации, и зенитных ракетных войск, и радиотехнических войск. То есть группировку значительно нарастили, и в настоящий момент они несут дежурство на южных рубежах нашей страны», — заявил Лукьянович.
Ранее Лукьянович сообщил, что Минск фиксирует у белорусских границ в неделю до 40 полетов разведавиации натовских государств. Он назвал это заблаговременной подготовкой к военным конфликтам, к открытому противостоянию против Республики Беларусь и Российской Федерации.

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