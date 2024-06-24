В Британии заявили о необходимости начать переговоры с Россией по Украине

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Лидер британской правой популистской партии Reform UK Найджел Фараж призвал западные страны начать переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине, передает газета The Times.
«Я чувствую, что война зашла в тупик. Никакие вразумительные переговоры не ведутся. Даже если переговоры с целью найти мирное [решение] провалятся, я думаю, что лучше вести такие переговоры, чем отказываться от них», – заявил он, отметив, что во время боевых действий на Украине уже погибло огромное количество людей.
Политик осудил Запад за начало данного конфликта, а также провокации Владимира Путина при помощи расширения НАТО и Евросоюза на восток.
Фараж подчеркнул, что он выступает за предоставление военной помощи Киеву, но признал, что санкции против Москвы не только нанесли ущерб США и Европе, но и подтолкнули Россию к сближению с Китаем.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен призвал к ужесточению санкций против России.
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Александр Климов