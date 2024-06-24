В США призвали к ужесточению санкций против России ради Украины

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Советник по национальной безопасности при предыдущем президенте США Дональде Трампе призвал к ужесточению санкций против России ради Украины, сообщает CBS.
О'Брайен призвал к усилению санкций против России, чтобы остановить конфликт на Украине.
В то же время О'Брайен раскритиковал действия нынешнего президента США Джо Байдена, обвинив его в применении половинчатых мер на Украине.
Ранее Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации. Также он заявил, что тем самым он стремится предотвратить третью мировую войну.
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«Нам нужно усадить Владимира Путина за стол переговоров, сделать это можно... введя масштабные санкции против русских», – призвал экс-советник Трампа.
В то же время О'Брайен раскритиковал действия нынешнего президента США Джо Байдена, обвинив его в применении половинчатых мер на Украине.
Ранее Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации. Также он заявил, что тем самым он стремится предотвратить третью мировую войну.
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Александр Климов