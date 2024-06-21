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Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия не хотят присутствовать на слушании в Великобритании по делу об отравлении в Солсбери по соображениям безопасности, сообщает издание The Guardian, сославшись на информацию, полученную в ходе предварительного слушания.
Согласно публикации, Скрипали считают, что сведения, которую они предоставили правоохранительным органам, достаточно, и их присутствие на встрече является необязательным. В то же время семья британки Дон Стерджес, которая предположительно стала жертвой отравляющих веществ, указала, что хотела бы включить Скрипалей в список возможных свидетелей.
В статье также указывается, что правительство Великобритании призвало к усилению мер безопасности на слушаниях, включая обеспечение 15-минутной задержки трансляции в случае раскрытия данных, которые могут нанести ущерб национальной безопасности.
Ранее российское посольство в Великобритании заявило, что британские власти сфабриковали инцидент в Солсбери в 2018 году в рамках подготовки населения к конфронтации с Россией. Дипломатическая миссия отметила, что в течение многих лет истинные обстоятельства инцидента не раскрывались Лондоном, который отказался от сотрудничества, предложенного Москвой.
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В статье также указывается, что правительство Великобритании призвало к усилению мер безопасности на слушаниях, включая обеспечение 15-минутной задержки трансляции в случае раскрытия данных, которые могут нанести ущерб национальной безопасности.
Ранее российское посольство в Великобритании заявило, что британские власти сфабриковали инцидент в Солсбери в 2018 году в рамках подготовки населения к конфронтации с Россией. Дипломатическая миссия отметила, что в течение многих лет истинные обстоятельства инцидента не раскрывались Лондоном, который отказался от сотрудничества, предложенного Москвой.
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Александр Климов