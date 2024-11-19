Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ В Британии заявили о поддержке Киева несмотря на новую ядерную доктрину РФ

В Британии заявили о поддержке Киева несмотря на новую ядерную доктрину РФ

Премьер Британии Стармер: изменение ядерной доктрины РФ не задержит помощь Киеву
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Обновление ядерной доктрины России не остановит Британию от продолжения военной помощи Украины. Об этом заявил британский премьер Кир Стармер на пресс-конференции по итогам саммита G20, сообщает Sky News. Лондон также назвал риторику Москвы безответственной.
«Россия выступает с безответственной риторикой, но это не помешает нам поддерживать Украину», — сказал он.
Стармер добавил, что Киев должен получать все, о чем попросит, столько времени, сколько нужно для победы в конфликте.



Ранее Стармер заявлял, что не собирается разговаривать с президентом России Владимиром Путиным после того, как стало известно о состоявшемся телефонном разговоре между канцлером Германии Олафом Шольцем и российским лидером, сказав, что звонок немецкого лидера — его дело.

Читайте также:

Премьер Британии Стармер не планирует разговаривать с Путиным

Премьер-министр Великобритании Стармер поздравил Трампа с победой на выборах

Стало известно, на кого союзники Лондона променяли Британию
#россия
#министр
#киев
#великобритания
#лондон
Нетаньяху объявил награду в 5 млн долларов за освобожденного заложника из Газы
19 ноября 2024, 22:55

Фото: iStock/mercava

Премьер-министр Израиля объявил награду в 5 миллионов долларов тому, кто освободит и вернет домой хотя бы одного заложника из сектора Газа. Об этом он заявил во время визита в палестинский анклав. По его словам, вместе с деньгами Израиль обязуется дать возможность безопасно покинуть сектор Газа.
«Я обращаюсь к тем, кто хочет выйти из этой ситуации. Тот, кто приведет нам заложника, сможет безопасно покинуть сектор со своей семьей. Мы также дадим в обмен пять миллионов долларов. Выбирайте, выбор за вами», — пояснил он.
Ранее издание Israel Hayom писало, что на данный момент лишь около половины от общего числа заложников, удерживаемых с октября прошлого года палестинским движением ХАМАС на территории сектора Газа, до сих пор живы. По информации издания, сейчас в плену палестинских боевиков находится 51 человек, все остальные уже мертвы, хотя официально об их гибели не сообщалось.

Читайте также:

Только половина израильских заложников ХАМАС Фото: iStock/mercava
, пишет Israel Hayom

Израиль нанес удар по ядерному центру Ирана

МИД: Россия ведет работу с ХАМАС и Израилем для освобождения заложников
#человек
#выбор
#израиль
#палестина
#награда
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США оправдали женщину, 16 лет назад приговоренную к казни за убийство дочери
19 ноября 2024, 22:40

Фото: iStock/gorodenkoff

В США суд штата Техас оправдал 55-летнюю Мелиссу Лусио, которую 16 лет назад приговорили к казни. Об этом сообщает The Washington Post. Все эти годы, как отмечается, адвокаты доказывали, что женщина невиновна.
По данным издания, в 2007 году двухлетняя дочь Лусио попала в больницу с ушибами и переломом руки. Ребенок уже не дышал, и врачи не смогли ее спасти. Мать заявила, что девочка упала с лестницы, но правоохранители стали подозревать, что она била дочь. После долгих часов на допросе Лусио признала вину, но вскоре отказалась от своих слов.

Все эти 16 лет адвокаты доказывали, что Лусио невиновна, приговор основывается на ложных показаниях, а экспертиза опиралась на ненаучные методы.

Окружной судья постановил, что следствие специально утаило те улики, которые указывали на то, что девочка действительно упала с лестницы. В итоге он признал женщину невиновной и рекомендовал отменить приговор о смертной казни. Окончательное решение должен принять апелляционный суд.

Читайте также:

На Урале завершили расследование убийства женщины из-за немытого картофеля

Мигрантку, бросившую младенца в подъезде, оштрафовали на 25 тысяч рублей

СК возбудил дело об издевательствах опекуна над подростком на Сахалине
#суд
#приговор
#ребёнок
#дело
#мать
#женщины
#следствие
#расследование
#девочка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Словении отменили выступление жены Зеленского по неизвестной причине
19 ноября 2024, 21:42

Фото: iStock/DC_Colombia

В Словении по неизвестной причине отменили выступление жены Владимира Зеленского Елены в Университете Любляны. Об этом сообщает Словенское телеграфное агентство. Изначально она собиралась, как отмечается, ознакомиться с деятельностью учебного заведения по помощи украинским студентам.
«Зеленская посетила во вторник университет в Любляне, чтобы ознакомиться с его деятельностью по помощи студентам с Украины, но отменила анонсированное выступление на факультете политических наук по неизвестным причинам», — сказано в материале.
Агентство отмечает, что немногим ранее Зеленская на пару с мужем президента Словении Наташи Пирц-Мусар Алешем посещала Национальную университетскую библиотеку, где им повстречался недовольный неизвестный мужчина, который стал скандировать, что Россия победит в конфликте на Украине.

Читайте также:

Politico назвала страны НАТО, выступающие против принятия Украины в альянс

В Евросоюзе впервые обсудят отправку инструкторов на Украину

Правительство Словении приняло решение о признании независимости Палестины
#россия
#университет
#страны
#словения
#поездки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Меры защиты»: Эрдоган высказался об обновленной ядерной доктрине РФ
Эрдоган считает, что у РФ должна быть возможность себя защищать
19 ноября 2024, 21:30

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: kremlin.ru)

Измененная российская ядерная доктрина является ответной мерой, у России должна быть возможность защищать себя, считает турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Свое мнение по этому поводу политик высказал на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро, где проходит саммит «Большой двадцатки».
«У России должна быть и есть возможность защитить себя и принять меры для своей защиты. И ей пришлось принять эти меры. Точно так же, как мы, страны НАТО, должны защищать себя и предпринимать шаги для этого», — прокомментировал Эрдоган.
Ранее стало известно, что российская сторона согласилась с пунктом декларации «Большой двадцатки» об урегулировании украинского кризиса.

Читайте также:

Не все в ЕС выразили готовность помогать Киеву, признал Боррель

Аналитик Ерёмина усомнилась в реализации отправки военных ЕС на Украину

Сенатор Климов объяснил обновлённую ядерную доктрину России
#мир
#россия
#украина
#война
#конфликт
#турция
#реджеп тайип эрдоган
#ядерное оружие
#новости
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Германия готовится к войне с Россией
FAZ: ВС Германии намерены готовить предприятия к возможному конфликту с Россией
19 ноября 2024, 21:27

Фото: iStock/Michele Ursi

Вооруженные силы Германии (бундесвер) намерены готовить персонал предприятий к возможному конфликту с Россией. Об этом сообщила немецкая газета FAZ со ссылкой на документ «Оперативный план Германии». В нем, как отмечается, больше тысячи страниц и четко обозначена роль экономики.
По информации газеты, власти предлагают заводам готовить по пять дополнительных водителей на каждые сто сотрудников, так как большинство действующих шоферов — выходцы из Восточной Европы, которые могут бежать при начале конфликта.

В материале указывается, что предприятиям рекомендуют начать обсуждать с персоналом вопросы безопасности из-за угрозы шпионажа, кибератак и диверсий.

Кроме того, в Германии уже стартовали учения по взаимодействию гражданского населения с бундесвером, в частности, защита портов от диверсий и шпионажа.

В «Оперативном плане Германии» также расписаны объекты критической инфраструктуры, которые в случае войны следует защищать особо тщательно.

Читайте также:

«Меры защиты»: Эрдоган высказался об обновленной ядерной доктрине РФ

Лавров: подготовка ВСУ во Франции говорит о прямом вовлечении Парижа в конфликт

Стало известно, ответят ли США на обновление ядерной доктрины РФ
#подготовка
#учения
#защита
#меры
#рф
#фрг
#германия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Водолацкий объяснил ошибочность ухода Бжании в отставку
19 ноября 2024, 21:25

Аслан Бжания (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий высказал мнение о том, что уход в отставку президента Абхазии Аслана Бжании был неверным шагом, поскольку его потребовало агрессивное меньшинство страны, в то время как избирал его главой государства весь народ.
«Президент не должен был подавать в отставку, так как его избирал весь народ Абхазии, а не агрессивная небольшая часть населения. Так всегда происходит, когда большая часть сидит дома на лавочке, а меньшинство делает всё, что им заблагорассудится. Так и в Абхазии сегодня оппозиция может привести к расколу гражданского общества, к тем ситуациям, которые дестабилизируют обстановку, и от этого будут проблемы у самих жителей Абхазии», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Водолацкий.

Ранее сообщалось, что парламент Абхазии принял отставку президента республики Аслана Бжании.

Читайте также:

Парламент Абхазии принял отставку президента

Президент и премьер Абхазии объявили об отставке

«Республика»: Начались переговоры властей Абхазии с оппозицией
#президент
#парламент
#переговоры
#абхазия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раскрыты способы сохранять заряд батареи смартфона на морозе
Техэксперт Биржевой советовал переводить смартфон в энергосберегающий режим
19 ноября 2024, 21:01

Фото: iStock/Anna Ostanina

Техноэксперт Сергей Биржевой заявил, что для того, чтобы смартфон не разряжался на морозе, его необходимо переводить на улице в энергосберегающий режим.
«Во избежание попадания лишней влаги не пользуйтесь телефоном во время снегопада или дождя. Дисплей смартфона запотевает, когда вы возвращаетесь в тёплое помещение после мороза. Примерно то же происходит с ним внутри. При резком изменении температуры в гаджете может образоваться конденсат. Он способен повредить даже влагозащищенные устройства. Это становится причиной коррозии микросхем и повреждения токопроводящих элементов», — добавил в беседе с Газета.ру специалист.

Ранее директор департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet (Сейфнет) Игорь Бедеров заявил, что одним из методов защитить свой смартфон от взлома и слежки является использование свободного ПО.

Читайте также:

Цена на IPhone 16 Pro упала на 40% в РФ

МВД испытывает трудности с российскими процессорами «Эльбрус»

Россиянам раскрыли, как лучше защитить смартфон от взлома и слежки
#эксперт
#эльбрус
#цена
#смартфон
#техника
#зима
#рекомендации
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лавров: подготовка ВСУ во Франции говорит о прямом вовлечении Парижа в конфликт
19 ноября 2024, 20:59

Сергей Лавров (фото: kremlin.ru)

Подготовка солдат ВСУ на военных базах во Франции говорит о прямом вовлечении Парижа в конфликт. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в саммите G20. По его словам, Макрон — наиболее ярый сторонник войны до победы над Россией.
«Макрон действительно и словесно, и на практике один из наиболее ярых сторонников войны до победы над Россией, до стратегического поражения России. Во Франции сейчас завершают обучение украинские военнослужащие, бригаду целую штурмовую ударную готовят. То есть прямо участвуют в боевых действиях, по сути дела», — пояснил он.
Глава МИД РФ также добавил, что об участии Франции в украинском конфликте говорят и обсуждения о возможном использовании французских ракет SCALP украинскими формированиями.

Ранее Лавров подтвердил, что президент Франции Эмманюэль Макрон пожал ему руку на саммите G20, добавив, что это нормально для людей, которые знакомы, несмотря на противоречия между странами.

Читайте также:

Лавров подтвердил, что Макрон пожал ему руку на саммите G20

Лавров об ударах ATACMS по Брянской области: они хотят эскалации

Reuters: решение США бить ATACMS вглубь РФ не изменит ход украинского конфликта
#мид
#g20
#обучение
#мид рф
#макрон
#лавров
#франция
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Аналитик Стариков озвучил оно из условий применения Россией ядерного оружия
19 ноября 2024, 20:07

Фото: iStock/IG_Royal

Политический аналитик Николай Стариков напомнил об одном из важных условий применения Россией ядерного оружия, которое заключается в запуске баллистических ракет по ее территории.
«Американские ракеты ATACMS являются баллистическими. Думаю, «поднимать ставки» Запад дальше не сможет. Потому что после публикации обновлённой ядерной доктрины РФ они не могут официально заявить: «Мы официально предоставляем оружие Украине для ударов по территории России». В этом случае им надо будет прямо объяснить своим избирателям, мол, мы намеренно идём на возможный ядерный конфликт с РФ», – приводит «Петербургский дневник» слова Старикова.

До этого заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, эксперт ассоциации военных политологов Андрей Кошкин дал характеристику мобильным убежищам «КУБ-М».

«Установка мобильных кубов сегодня обусловлена необходимостью сохранения жизней гражданских лиц, которые находятся в зонах риска обстрела ВСУ. То есть в ситуации, в которой мы находимся сегодня, применение таких устройств вполне себе имеет место быть», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Кошкин.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов объяснял обновлённую ядерную доктрину России обеспечением нашей страной ядерного сдерживания тех, кто хочет развязать агрессию против неё либо её союзников.

Читайте также:

Стало известно, ответят ли США на обновление ядерной доктрины РФ

Сенатор Климов объяснил обновлённую ядерную доктрину России

Reuters: решение США бить ATACMS вглубь РФ не изменит ход украинского конфликта
#конфликт
#оружие
#всу
#запад
#ракеты
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате