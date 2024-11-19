В Британии заявили о поддержке Киева несмотря на новую ядерную доктрину РФ

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Обновление ядерной доктрины России не остановит Британию от продолжения военной помощи Украины. Об этом заявил британский премьер Кир Стармер на пресс-конференции по итогам саммита G20, сообщает Sky News. Лондон также назвал риторику Москвы безответственной.
«Россия выступает с безответственной риторикой, но это не помешает нам поддерживать Украину», — сказал он.Стармер добавил, что Киев должен получать все, о чем попросит, столько времени, сколько нужно для победы в конфликте.
Ранее Стармер заявлял, что не собирается разговаривать с президентом России Владимиром Путиным после того, как стало известно о состоявшемся телефонном разговоре между канцлером Германии Олафом Шольцем и российским лидером, сказав, что звонок немецкого лидера — его дело.
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