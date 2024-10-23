Стало известно, на кого союзники Лондона променяли Британию

Фото: iStock/nevenmn
Некоторые союзники Великобритании предпочли саммит БРИКС встрече глав стран Содружества Наций. Об этом информирует издание Politico.
Согласно информации газеты, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса намерены в этом году пропустить саммит ради БРИКС. Примечательно, что БРИКС также посетил генсек ООН Антониу Гутерреш.
Встреча лидеров правительств государств Содружества проходит в Самоа с 21 по 26 октября. В ней принимают участие король Великобритании Карл III и премьер-министр страны Кир Стармер. Уточняется, что данный посетят представители 55 государств.
Напомним, Россия стала председателем БРИКС в 2024 году. В этом же году к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит глав государств-участников БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.
Читайте также:
Захарова назвала истеричной реакцию Киева на приезд Гутерреша на саммит БРИКС
Владимир Путин предложил создать итоговую декларацию саммита БРИКС
Индия и Китай намерены принять смелое решение в отношении США
Встреча лидеров правительств государств Содружества проходит в Самоа с 21 по 26 октября. В ней принимают участие король Великобритании Карл III и премьер-министр страны Кир Стармер. Уточняется, что данный посетят представители 55 государств.
Напомним, Россия стала председателем БРИКС в 2024 году. В этом же году к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит глав государств-участников БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.
Читайте также:
Захарова назвала истеричной реакцию Киева на приезд Гутерреша на саммит БРИКС
Владимир Путин предложил создать итоговую декларацию саммита БРИКС
Индия и Китай намерены принять смелое решение в отношении США
Екатерина Коршунова