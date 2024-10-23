Стало известно, на кого союзники Лондона променяли Британию

Лидеры стран-участниц БРИКС приняли итоговую Казанскую декларацию саммита, зафиксировав результаты как встречи на высшем уровне, так и всего председательства России. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин после заседания в расширенном составе. По его словам, декларацию распространят в ООН как совместный документ.