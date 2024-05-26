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В Британии заявили о постепенном развале французской колониальной империи

Spectator: колониальная империя Макрона разваливается на части
26 мая 2024, 17:18
Фото: iStock/SimonLukas

Фото: iStock/SimonLukas

Разруха и тяжёлое положение французских заморских департаментов свидетельствуют о постепенном крушении французской колониальной империи при президенте Эммануэле Макроне. Такое мнение высказал обозреватель британского издания Spectator Джонатан Миллер.
Так журналист прокомментировал недавнее путешествие французского президента в заморский департамент Майотта в Индийском океане и Новую Каледонию, особый административно-территориальный регион в Тихом океане.

«На этой неделе президент Франции снова посетил острова (архипелаг Майотта), стремясь исполнить роль императора. Однако его империя разваливается на глазах», — отметил Миллер.


По мнению журналиста, даже «вечно оптимистичный» Макрон не может игнорировать катастрофическую ситуацию на Майотте, где бушуют беспорядки и царит преступность. Кроме того, обозреватель подчеркнул, что Новая Каледония находится на грани гражданской войны.

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Оппозиция выдвинула кандидатуру архиепископа Галстаняна на пост премьера Армении
Оппозиционер Меликян: архиепископ Галстанян выдвинут на пост премьера Армении
26 мая 2024, 17:30

Фото: istockphoto/irgit

Оппозиционная группа «Тавуш во имя родины» выдвинула архиепископа Баграта Галстаняна на пост премьер-министра Армении. Об этом сообщил один из лидеров движения Гурген Меликян, согласно данным ТАСС.
«Мы провели встречи с представителями различных сфер, политических партий и общественных организаций. Большинство собеседников сошлись во мнении, что Галстанян должен стать кандидатом на должность премьер-министра», — заявил он.
22 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян, на фоне протестов, организованных движением «Тавуш во имя родины», заявил, что Армянская апостольская церковь с давних времен Византии является «агентом влияния».

За день до этого председатель парламента Армении Ален Симонян высказался о необходимости пересмотра налогообложения церкви в стране, на фоне протестов в Ереване, возглавляемых архиепископом Багратом Галстаняном.

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#церковь
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#министр
#станции
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Делегация конгресса США посетит Тайвань в период с 26 по 30 мая
AIT: Делегация конгресса США посетит Тайвань в период с 26 по 30 мая
26 мая 2024, 17:06

Фото: istockphoto/Sean Pavone

Делегация конгресса США посетит Тайвань в период с 26 по 30 мая. Об этом сообщается на сайте Американского института на Тайване (AIT). Делегацию возглавит председатель комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол, а всего с американской стороны будет шесть человек.
Члены делегации встретятся с высокопоставленными лидерами Тайваня, а также представителями гражданского общества для обсуждения американо-тайваньских отношений, вопросов региональной безопасности, торговли, инвестиций и других, представляющих общий интерес.

В январе на Тайване состоялись выборы главы администрации острова. Победил член Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ. Политик выступает за сближение с США и независимость от КНР.

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#мир
#сша
#китай
#конгресс сша
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ХАМАС заявило о пуске большого числа ракет по Тель-Авиву
Военное крыло ХАМАС заявило о пуске большого числа ракет по Тель-Авиву
26 мая 2024, 16:44

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

О пуске большого количества ракет по израильскому Тель-Авиву заявило военное крыло ХАМАС «Бригады аль-Кассам». Об этом говорится в заявлении организации в Telegram. Уточняется, что действия ХАМАС являются ответом на убийства мирного населения Израилем в Газе.
«Бригады аль-Кассама обстреляли Тель-Авив большим количеством ракет в ответ на резню сионистами мирного населения (в секторе Газа)», – сказано в заявлении Палестинского движения.
В начале октября прошлого года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке со стороны сектора Газа. Затем бойцы ХАМАС проникнув в приграничные районы, а также открыв огонь по мирным и военным, взяли в заложники больше 200 человек.

По информации властей, погибло около 1,2 тысячи человек.

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Губернатор американского штата объяснил, как Байден помог своим главным противникам
Губернатор Бергам: Политика Байдена по энергетике помогла России и Ирану
26 мая 2024, 16:18

Фото: iStock/zhengzaishuru

Энергетическая политика американского президента Джозефа Байдена помогла его главным врагам, с таким заявлением выступил губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам в интервью для Fox News.
«Мы ведем две опосредованные войны — одну с Россией и одну с Ираном. И эти противники финансируют боевые действия против нас за счет получаемых ими нефтяных денег. Энергетическая политика Байдена помогла нашим противникам», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Бергам.

По словам политика, подход к этой сфере Байдена привёл к росту инфляции в Соединённых Штатах, а также опустошил стратегический нефтяной резерв государства.

Он также подчеркнул, что политика действующего президента приводит к уменьшению рабочих мест для американцев.

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#сша
#иран
#россия
#нефть
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«Это похоже на агонию»: Лавров прокомментировал слова Запада об ударах оружием США по РФ
Лавров: разговоры Запада об ударах оружием США по РФ похожи на агонию
26 мая 2024, 15:36

Фото: сайт Кремля

Разговоры Запада об ударах оружием США по РФ ведутся от безысходности. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Это похоже на агонию», – сказал Лавров.
Он также указал, что такие высказывания официальных западных лиц говорят о понимании, что обыкновенными и честными средствами, которые предусматривают положения международного права при боевых действиях, Украина вместе с Западом не могут добиться своих целей.

Россия, по словам Лаврова, показала Западу, что не собирается мириться с тем, что Украину пытаются использовать, как угрозу безопасности России, а также, как инструмент для уничтожения всего русского на исторических русских землях.

Россия проводит спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года.

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#россия
#украина
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#нато
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#мид рф
#сергей лавров
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Страны Балтии пригрозили России ввести войска на Украину при прорыве ВС РФ
Der Spiegel: Страны Балтии пригрозили РФ ввести войска на Украину при прорыве ВС России
26 мая 2024, 14:56

Фото: istockphoto/Rafal Olkis

Страны Балтии пригрозили России ввести войска на Украину при прорыве ВС РФ. Об этом сообщило издание Der Spiegel. В материале сказано, что в случае успешного прорыва российских войск на востоке Украины, по причине не очень активной помощи Запада, последует резкое ухудшение ситуации.
«В таком случае страны Балтии и Польша не будут ждать размещения российских войск на их границе – они сами введут войска на Украину. И это будет означать, что НАТО станет участником войны», – сказано в публикации.
Также в статье говорится, что балтийские политики предупредили об этом немцев в рамках конференции Леннарта Мери в Таллине.

До этого французский лидер Эммануэль Макрон заявлял, что возможная отправка войск на Украину не исключена, если РФ прорвет фронтовую линию и от Незалежной последует просьба. Со слов Макрона, с подходом Франции о возможной отправке войск согласны «многие страны».

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#мир
#россия
#украина
#польша
#нато
#спецоперация
#война
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Грузия решила вернуть Абхазию и Южную Осетию
Премьер Грузии объявил о планах вернуть Южную Осетию и Абхазию
26 мая 2024, 14:45

Фото: iStock/David_Bokuchava

Грузия планирует восстановить контроль над Абхазией и Южной Осетией, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в соцсети X (Twitter). Он отметил, что к 2030 году Грузия стремится стать членом Европейского Союза.
«Нашей грузинской мечтой является жить в единой и сильной Грузии к 2030 году вместе с нашими братьями и сестрами из Абхазии и Южной Осетии. Объединенная и мощная Грузия должна стать полноправным членом европейской семьи в 2030 году», — заявил он.
Кобахидзе также поздравил граждан Грузии с Днем независимости, обращаясь к жителям как внутри страны, так и за ее пределами.

Ранее стало известно, что Евросоюз может лишить Грузию статуса кандидата на вступление, если власти не откажутся от закона об иностранных агентах.

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#закон
#семьи
#грузия
#страны
#евросоюз
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В Германии призвали защищать Западную Украину
Депутат бундестага Кизеветтер захотел сбивать ракеты России над Украиной
26 мая 2024, 13:41

Фото:istockphoto/Mesut Dogan

Идею защищать часть украинского воздушного пространства с натовских границ поддержал депутат Бундестага Германии Родерих Кизеветтер.
«Коалиция желающих стран могла бы распространить действие своей ПВО на полосу в 70-100 километров на западе Украины», – сказал Кизеветтер изданию Neue Osnabrücker Zeitung.
По мнению парламентария, «это снизило бы нагрузку на ВСУ на этом участке». Перед этим несколько депутатов Бундестага предлагали сбивать ракеты России над Украиной с натовских границ.

По их мнению, благодаря западным системам ПВО, которые установлены на границах Словакии, Румынии, Польши и Венгрии, можно было бы создать так называемую «безопасную зону глубиной до 70 км».

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада и ЕС начали поставлять боевикам ВСУ вооружения и вести против РФ недружественную политику.

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#мир
#германия
#украина
#россия
#нато
#оружие
#спецоперация
#война
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Медведев ответил на заявления Сикорского об ударе Штатов по российским целям
Медведев: Польша должна понимать, чем грозит удар Штатов по российским целям
26 мая 2024, 12:38

Фото: Сайт Совбеза РФ

Польская сторона должна понимать, что удар со стороны США по российским целям означает мировую войну. Об этом в социальной сети заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Так, он отреагировал на слова главы польского МИДа Радослава Сикорского, заявившего изданию Guardian, что США пригрозили Москве «уничтожением» контингента РФ в зоне спецоперации, если Россия применит ядерное оружие на Украине.

«Во-первых, янки до сих пор не говорили ничего подобного, потому что они более осторожны, чем поляки. Во-вторых, удар американцев по нашим целям означает начало мировой войны, и любой министр иностранных дел, даже такой страны, как Польша, должен это понимать», – написал Медведев.
Кроме того, зампредседателя Совбеза РФ добавил, что польский президент Анджей Дуда недавно говорил о желании разместить ядерное оружие в Польше. Это означает, что Варшава «наверняка, получит свою долю радиоактивного пепла».

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#польша
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#война
#дмитрий медведев
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