В Британии заявили о постепенном развале французской колониальной империи

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Разруха и тяжёлое положение французских заморских департаментов свидетельствуют о постепенном крушении французской колониальной империи при президенте Эммануэле Макроне. Такое мнение высказал обозреватель британского издания Spectator Джонатан Миллер.
Так журналист прокомментировал недавнее путешествие французского президента в заморский департамент Майотта в Индийском океане и Новую Каледонию, особый административно-территориальный регион в Тихом океане.
По мнению журналиста, даже «вечно оптимистичный» Макрон не может игнорировать катастрофическую ситуацию на Майотте, где бушуют беспорядки и царит преступность. Кроме того, обозреватель подчеркнул, что Новая Каледония находится на грани гражданской войны.
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«На этой неделе президент Франции снова посетил острова (архипелаг Майотта), стремясь исполнить роль императора. Однако его империя разваливается на глазах», — отметил Миллер.
По мнению журналиста, даже «вечно оптимистичный» Макрон не может игнорировать катастрофическую ситуацию на Майотте, где бушуют беспорядки и царит преступность. Кроме того, обозреватель подчеркнул, что Новая Каледония находится на грани гражданской войны.
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Артем Кузьмин