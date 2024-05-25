«Недалеко от Киева»: в Британии спрогнозировали крупнейшую битву за время СВО

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Сражения за Славянск и Краматорск могут стать самыми масштабными в ходе СВО. С таким предположением выступил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
Он подчеркнул, что в настоящее время готовится почва для наступления ВС РФ. Вероятно, что осенью будет произведено наступление в направлении Славянска и Краматорска, которое может стать крупнейшей битвой за всё время конфликта.
Меркурис отметил, что после освобождения этих городов ВС РФ получит контроль над всем Северным и Центральным Донбассом. Эксперт допустил, что после этого военным откроется путь до реки Днепр в районах, приближённых к Киеву.
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