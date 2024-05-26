В Британии указали на превосходство РФ над странами Запада в производстве снарядов

Фото: iStock/Wachira Wacharapathom
Россия выпускает артиллерийские боеприпасы в три раза быстрее и примерно за четверть стоимости по сравнению с западными союзниками Украины, сообщает телеканал Sky News, ссылаясь на исследование консалтинговой фирмы Bain & Company.
Результаты исследования подчеркивают значительную проблему для ВСУ, которые зависят от военных поставок западных стран.
Западные страны стремятся увеличить свое военное производство, но их возможности в производстве артиллерийских снарядов все еще уступают российским, несмотря на их совокупную экономическую мощь, говорится в статье.
Читайте также:
ВСУ получили артиллерийские снаряды от США для остановки наступления ВС РФ под Харьковом
ВС РФ ударили по поставляющей снаряды из Румынии украинской ж/д станции, сообщило подполье
СМИ сообщили о пожаре на производящем снаряды для Украины заводе в США
Артем Кузьмин