В Британии заявили о предупреждении с Украины

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На Украине выступили с предупреждениям британским властям после удара ракетой «Орешник» по Днепропетровску. Об этом сообщает британское издание Express.
Издание отмечает, что после запуска «Орешник» может взлететь и поразить Польшу за 12 минут, Германию – за 15 минут, Великобританию – за 20 минут.
Издание подчеркивает, что представители Североатлантического альянса при этом преуменьшают риски. Express обратила внимание на слова представителя НАТО Фарах Дахлаллы. Она отметила,, что использование «Орешника» не повлияет на ход конфликта и поддержку Украины ее союзниками.
Днем 22 ноября президент России Владимир Путин провел встречу с руководством Министерства обороны РФ и представителями Военно-промышленного комплекса (ВПК). В ходе мероприятия глава государства рассказал об ударе системой «Орешник». Он подчеркнул, что достигнутые результаты и темпы разработки новых ракет вызывают гордость и восхищение.
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Издание подчеркивает, что представители Североатлантического альянса при этом преуменьшают риски. Express обратила внимание на слова представителя НАТО Фарах Дахлаллы. Она отметила,, что использование «Орешника» не повлияет на ход конфликта и поддержку Украины ее союзниками.
Днем 22 ноября президент России Владимир Путин провел встречу с руководством Министерства обороны РФ и представителями Военно-промышленного комплекса (ВПК). В ходе мероприятия глава государства рассказал об ударе системой «Орешник». Он подчеркнул, что достигнутые результаты и темпы разработки новых ракет вызывают гордость и восхищение.
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Александр Климов