Картаполов прокомментировал видеообращение Путина

Андрей Картаполов (Фото: РИА Новости/ Владимир Федоренко)
Андрей Картаполов прокомментировал заявление Владимира Путина, назвав его открытым предостережением Западу.
Глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов считает, что выступление президента Российской Федерации Владимира Путина с видеообращением является открытым и прямым предостережением Западу от дальнейших необдуманных и опрометчивых действий.
21 ноября Владимир Путин выступил со специальным обращением в связи с ударами Вооружённых сил Украины по территории России, нанесёнными дальнобойным оружием Запада. Глава государства отметил, что Соединённые Штаты Америки толкают весь мир к глобальному конфликту.
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«Президент все сказал: емко, доходчиво и понятно для наших оппонентов. Это не просто сигнал Западу, это открытое предостережение от дальнейших действий, необдуманных и опрометчивых», — обратил внимание российский военачальник.
21 ноября Владимир Путин выступил со специальным обращением в связи с ударами Вооружённых сил Украины по территории России, нанесёнными дальнобойным оружием Запада. Глава государства отметил, что Соединённые Штаты Америки толкают весь мир к глобальному конфликту.
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Ольга Енгалычева