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Для заключения мирного договора с Москвой Киеву придется официально признать потерянные территории частью России, пишет журналист Дэн Перри в Newsweek.
По его мнению, трезвый анализ ситуации указывает на то, что Украине, вероятно, придется идти на сделку с Россией. Перри считает, что для Киева было бы разумным пойти на компромисс, передав России значительную часть или почти все территории, потерянные за последнее десятилетие.
Журналист отмечает, что многие эксперты придерживаются такого мнения, так как Россия диктует условия на поле боя. Также он считает, что Запад совершил ошибку, дав Украине надежду на членство в НАТО, что вынудило Москву начать СВО.
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Артем Кузьмин