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Депутат парламента Германии от партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» Севим Дагделен назвала нового постпреда Украины при ООН Андрея Мельника поклонником фашистов и указала на растущую наглость его требований. Об этом парламентарий написала в соцсети Х.
Мельник известен тем, что, находясь на посту посла Украины в Германии, назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой».
Ранее в этот день сообщалось, что Мельник в интервью немецкой медиагруппе Funke потребовал от будущего правительства Германии ежегодной помощи в размере 20 миллиардов в год.
Такая просьба возмутила Дагделен, которая указала на растущую наглость требований «поклонника фашистов».
Досрочные выборы состоятся в Германии 23 февраля 2025 года. Такое решение принял президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер, ранее распустивший парламент.
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Ранее в этот день сообщалось, что Мельник в интервью немецкой медиагруппе Funke потребовал от будущего правительства Германии ежегодной помощи в размере 20 миллиардов в год.
Такая просьба возмутила Дагделен, которая указала на растущую наглость требований «поклонника фашистов».
Досрочные выборы состоятся в Германии 23 февраля 2025 года. Такое решение принял президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер, ранее распустивший парламент.
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Анастасия Чинкова