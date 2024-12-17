Турэксперт Мельник: пакет all inclusive в отелях Турции сохранится

Пассажирам застрявшего по пути в Антарктиду лайнера Swan Hellenic Diana предложили возместить 50% стоимости круиза или 65%, если они забронируют новый тур. Об этом сообщила находящаяся на корабле туристка Наталья Литвинова. Пассажиры, по ее словам, посчитали предложение несправедливым, так как лайнер посетил лишь 3 острова из 15, и потому объявили голодовку.