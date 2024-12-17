Турэксперт Мельник: пакет all inclusive в отелях Турции сохранится

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Универсальный пакет all inclusive, действующий в отелях Турции сохранится, так как за долгие практики показал свою успешность. Об этом заявил эксперт по туризму Николай Мельник. По его мнению, система «все включено» — самый популярный выбор у россиян, которые едут на отдых с детьми.
«Родители с детьми не летают в осенне-зимний период в тот же Таиланд, они с большей вероятностью выберут Египет или Турцию, где предлагается система «все включено». И если вдруг Турция решит пересмотреть свои планы и перейти только на завтраки или на «завтраки и ужины», российский турпоток точно начнет поиск других направлений, которые будут более выгодны по условиям», — пояснил Мельник в беседе с «Вечерней Москвой».В то же время вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин сообщил, что отдых в Турции в следующем году подорожает так же как и в 2024 — не более чем на 10%, передает АГН «Москва».
«Мы уже знаем, что в следующем году рост цен на путешествия в Турцию будет не выше 10%, это все-таки сдержанный рост цен», – отметил он.Читайте также:
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