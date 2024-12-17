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Турэксперт Мельник: пакет all inclusive в отелях Турции сохранится

Фото: iStock/9parusnikov

Фото: iStock/9parusnikov

Универсальный пакет all inclusive, действующий в отелях Турции сохранится, так как за долгие практики показал свою успешность. Об этом заявил эксперт по туризму Николай Мельник. По его мнению, система «все включено» — самый популярный выбор у россиян, которые едут на отдых с детьми.
«Родители с детьми не летают в осенне-зимний период в тот же Таиланд, они с большей вероятностью выберут Египет или Турцию, где предлагается система «все включено». И если вдруг Турция решит пересмотреть свои планы и перейти только на завтраки или на «завтраки и ужины», российский турпоток точно начнет поиск других направлений, которые будут более выгодны по условиям», — пояснил Мельник в беседе с «Вечерней Москвой».
В то же время вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин сообщил, что отдых в Турции в следующем году подорожает так же как и в 2024 — не более чем на 10%, передает АГН «Москва».


«Мы уже знаем, что в следующем году рост цен на путешествия в Турцию будет не выше 10%, это все-таки сдержанный рост цен», – отметил он.
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Вице-президент АТОР Мурадян заявил о воспитательной работе с абхазским бизнесом
13 декабря 2024, 18:47

Фото: iStock/Евгений Хабаров

С абхазским бизнесом идет воспитательная работа — лишение турпотока из России, который был основной статьей дохода республики. Об этом «Газете.Ru» сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.
Причиной ограничения турпотока Мурадян назвал отказ Абхазии ратифицировать инвестсоглашение с РФ.

«В этом году вряд ли стоит ждать отмены запрета. Надо учесть, что никто не мешает туристам самостоятельно покупать билеты в Абхазию и проживание там», — пояснил вице-президент АТОР.

По мнению Мурадяна, после выборов президента Абхазии и стабилизации положения в республике можно ожидать отмены запрета Минэкономразвития.

Напомним, парламент Абхазии в начале текущего месяца отказался ратифицировать инвестсоглашения с Россией. Сторона оппозиции посчитала, что данное инвестсоглашение приведет к потере экономического суверенитета республики.

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Турэксперт назвал три способа сэкономить на путешествиях
Турэксперт Горин: для экономии на путешествиях нужно покупать билеты за полгода
10 декабря 2024, 21:33

Фото: iStock/Chalabala

Для существенной экономии денег на путешествиях нужно следовать трем правилам: заранее покупать билеты — примерно за полгода, отдавать предпочтение невозвратным или безбагажным тарифам и пользоваться программами лояльности. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. По его словам, также случается, что стыковочные рейсы с длительным ожиданием в аэропорту оказываются дешевле прямых перелетов.
«Основа всех покупок сейчас — это то, что цена не постоянна, она может меняться даже каждую не минуту, а каждую секунду. Если вы увидели очень привлекательный тариф, то, наверное, нужно быстро принимать решение о его оформлении. Цена может измениться буквально в течение 30 секунд за счет динамики», — отметил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
Вместе с тем стали известны самые популярные зарубежные страны, где россияне покупают недвижимость. Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на экспертов экосистемы Kalinka, в топе оказались Таиланд, ОАЭ, Индонезия и остров Бали.
«Если говорить про «тихие гавани» для инвестирования, то на текущий момент они сосредоточены не только в ОАЭ, но и в пределах всего Ближнего Востока. И в первую очередь это Саудовская Аравия, где россияне предпочитают инвестировать, получать резидентство и управлять своими капиталами», — отмечает издание.
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Бесплатные экскурсии по городам Подмосковья посетили свыше 400 школьников
10 декабря 2024, 19:40

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Более 400 школьников Московской области побывали на бесплатных экскурсиях в городских округах Красногорск, Королёв, Балашиха и Коломна. Среди них – активисты общественных организаций, учащиеся с высокой успеваемостью, дети из семей в трудной жизненной ситуации, а также дети участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минобразования.
«Школьники из Красногорска побывали в Музее-заповеднике «Архангельское», узнали историю усадьбы, осмотрели Каретную галерею князей Юсуповых, погуляли по Императорским аллеям. Ребята также посетили Музей техники Вадима Задорожного. Учащиеся из Королёва расписали подносы на Жостовской фабрике, узнали об истории промысла», – отметили в ведомстве.
Школьники из Балашихи ознакомились с производством мороженого на Богородском хладокомбинате, а обучающиеся Коломны посетили Музей боевой славы.

После экскурсий детям предложили квест-опрос, который помог закрепить полученные знания и стимулировал интерес к изучению родного края.

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Названы самые дорогие и самые дешевые горнолыжные курорты России
День на горнолыжном курорте в этом сезоне будет стоить в среднем 16 тысяч рублей
04 декабря 2024, 14:24

Фото: iStock/SerrNovik

В среднем отдыхающие потратят 16 тысяч рублей за один день на горнолыжных курортах России в этом сезоне. К таким выводам пришло исследование 2ГИС и «Отелло», составив рейтинг самых дорогих и самых дешевых вариантов лыжного туризма. В указанную сумму входит ночь в гостинице, двухразовое питание и прокат инвентаря.
Самыми бюджетными вариантами в этом сезоне стали «Бобровый лог» в Красноярском крае и Абзаково в Башкортостане, где один день отдыха будет стоить 8,2 тысячи и 9,2 тысячи рублей соответственно, сообщает «Газета.Ru», которая ознакомилась с результатами исследования.

Самыми дорогими горнолыжными курортами назвали места отдыха в Краснодарском крае — от «Газпрома» за 21,4 тысячу до «Розы Хутор» за 24,8 тысячи рублей за день. Более усредненным вариантом стали курорты Архыз в Карачаево-Черкессии с 19,8 тысячами рублей в день и Шерегеш в Кемеровской области — 19,6 тысяч.

Тем временем также стало известно о туристических налогах в регионах, тесно связанных с горнолыжным туризмом. Такую меру с 1 января 2025 года введут в областном центре Кузбасса. Как сообщает «Сiбдепо», в 2025 году он составит 1% от налоговой базы, в 2026 году — 2%, в 2027 году — 3%, в 2028 году — 4% и к 2029 году достигнет отметки в 5%.

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#новый год
#гостиницы
#рост
#курорты
#покупка
#туризм
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Подмосковье стало лауреатом премии Russian Event Awards в нескольких номинациях
02 декабря 2024, 17:55

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Представители Московской области стали лауреатами ХIII Международной премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards сразу в нескольких номинациях. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Финал премии состоялся 27-29 ноября в Нижнем Новгороде. В участвовали 348 проектов из 57 регионов России, двух регионов Белоруссии и проект из Южной Осетии. Всего на соискание премии было подано 574 проекта из 63 регионов России, а также четыре белорусских проекта и проект из Южной Осетии. На территории «Нижегородской ярмарки» прошла торжественная церемония награждения лауреатов», – говорится в сообщении.

Московская область заняла призовые места в номинациях «Лучшая идея туристического события», «Лучшее молодёжное туристическое событие», «Лучшее событие в области гастрономического туризма в населённом пункте с численностью до 100 тыс. человек», «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 тыс. человек», «Лучшее туристическое событие в области научно-популярного туризма», «Лучшее туристическое событие в сфере сельского туризма» и «Событие в области автотуризма».

Полный список лауреатов из Подмосковья можно найти на сайте министерства.

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#подмосковье
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#туризм
#награда
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Эксперт раскрыла, почему покупка тура выгоднее самостоятельного путешествия
Тревел-блогер Ансталь: покупка тура выгоднее из-за договоренностей туроператоров
02 декабря 2024, 12:06

Фото: iStock/FTiare

Покупка пакетного тура выгоднее, чем самостоятельное путешествие, так как у туроператоров есть договоренности с авиакомпаниями. Об этом сообщила глава турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, покупка авиабилетов на Кубу, Мальдивы и Шри-Ланку будет заметно дешевле именно в рамках тура.
«С такими направлениями, если мы будем покупать авиабилеты отдельно, то ценники будут гораздо выше, нежели они были бы в рамках пакетного тура. Суть заключается в том, что у туроператоров есть свои договоренности с авиакомпаниями, под них делают чартерные рейсы и, соответственно, эти чартерные рейсы стоят дешевле», — пояснила она в беседе с NEWS.ru.
Ранее туристический эксперт Лариса Аханова спрогнозировала рост цен на номера в российских гостиницах на Новый год на 7%. Она объяснила такую ситуацию тем, что многие переориентируются с зарубежных поездок на внутренний туризм.

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#эксперт
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#гостиницы
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#рейсы
#спрос
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Пассажирам застрявшего по пути в Антарктиду лайнера возместят 50% цены круиза
29 ноября 2024, 18:29

Фото: iStock/NANCY PAUWELS

Пассажирам застрявшего по пути в Антарктиду лайнера Swan Hellenic Diana предложили возместить 50% стоимости круиза или 65%, если они забронируют новый тур. Об этом сообщила находящаяся на корабле туристка Наталья Литвинова. Пассажиры, по ее словам, посчитали предложение несправедливым, так как лайнер посетил лишь 3 острова из 15, и потому объявили голодовку.
«Компания прислала предложение спустя более чем 24 часа о том, что они предлагают нам щедрое возмещение в размере 50% от стоимости круиза или 65%, если забронируем у них другой круиз», — рассказала женщина в беседе с «Известиями».
Литвинова пояснила, что многие несколько лет копили деньги на этот тур, который стоит 10 тысяч долларов. Потому предложение возместить лишь половину стоимости стало причиной голодовки.

Вместе с тем из-за резкого подорожания курса доллара множество россиян переживает, что туристические компании начнут требовать доплатить даже за полностью оплаченные круизы. Как выяснил «Петербургский дневник» в беседе с экспертами, туристам не стоит опасаться подобного исхода событий.
«Если турист оплатил путевку на 100% и заключил соответствующий договор, то никакой доплаты быть не должно даже из-за резкого изменения курса валют. Однако если путевка оплачена частично, то доплачивать придется по новому курсу», – пояснила директор по развитию компании «Бон Тур» Лариса Холмова.
Издание отмечает, что тем, кто оплатил лишь часть стоимости тура, все же придется вносить оставшуюся сумму уже по новому курсу доллара.

Юрист в сфере туризма Вячеслав Нуждин, в свою очередь, подчеркнул, что компания сможет перерасчитать уже оплаченную путевку по новому курсу только через суд. Турфирмам, по его мнению, невыгодно этим заниматься, чтобы не тратить время и деньги.

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#доплаты
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Турэксперт Аханова допустила рост цен на гостиницы в России на Новый год
29 ноября 2024, 18:01

Фото: iStock/kadmy

Туристический эксперт Лариса Аханова спрогнозировала рост цен на номера в российских гостиницах на Новый год на 7%.
Она объяснила такую ситуацию тем, что многие переориентируются с зарубежных поездок на внутренний туризм.

«Зарубежные туры только из-за курса валют сейчас вырастут в цене на 5-7%. Российский рынок радостно воспользуется этим положением. И чем будет ближе к дате вылета и заселения, тем сильнее цены будут повышаться. Ну и отельеры в РФ добавят до 7% наценки за счет того, что многие решат переориентироваться на Россию», — объяснила в беседе с NEWS.ru Аханова.

Ранее сообщалось, сервис OneTwoTrip проанализировал данные и пришёл к выводу о том, что за год среди россиян больше всего вырос спрос на поездки в Марокко и Японию.

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#спрос
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В Дубне для туристов подготовили незабываемые новогодние развлечения
29 ноября 2024, 17:58

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Дубна приглашает туристов провести незабываемые новогодние каникулы. Город подготовил для гостей интересные развлечения, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
Для любителей активного отдыха в этом сезоне в Дубне откроют четыре лыжных маршрута общей протяжённостью более 17 км. Участки проходят через живописный лес и вдоль канала им. Москвы.
«Дубна гордится тем, что является единственным городом в Московской области, который лежит на берегу Волги. Жаждущим насладиться зимними пейзажами и красочными фото не стоит пропускать великолепные виды на заледенелое Московское море. Здесь функционируют четыре бассейна: «Карасик», «Архимед», «Олимп» и «Радуга». Плавание в них станет отличным дополнением к зимним прогулкам», – говорится в сообщении.
Для любителей катания на коньках в этом откроются четыре ледовых катка: на стадионе «Наука» и в парке Семейного отдыха, на Молодёжной поляне и стадионе «Волна». На двух последних посетителей ждёт бесплатный прокат инвентаря.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Обязательно стоит посетить музей Дубны, который этой зимой радует гостей тремя уникальными экспозициями. Экспозиция, посвящённая истории создания в Дубне крылатых ракет, расскажет о советской и российской реактивной авиации, а выставка, организованная совместно с РЖД «Станция Большая Волга – следующая станция Дубна» познакомит с историей железнодорожной ветки Москва – Дубна.

На «Новогодней выставке» представлены детские рисунки, работы дубненских художников и ёлочные игрушки из коллекции музея. Подробности – на сайте.

«Музей истории науки и техники Объединённого института ядерных исследований» организует новогодние мастер-классы. Только там можно создать ёлочную игрушку под руководством известного мозаиста Михаила Полякова прямо в его мастерской. Больше информации об экспозициях музея можно найти на сайте.

Для взрослых настоящим подарком станет выступление Дубненского симфонического оркестра под управлением Сергея Поспелова, которого называют русским Паганини. Музыканты подарят зрителям классические произведения Чайковского.

Детей ждут увлекательные новогодние программы, подготовленные двумя дубненскими домами культуры – ДК «Октябрь» и ДК «Мир».

Для комфортного размещения гостей предусмотрены отели различных ценовых категорий. В городе работает множество кафе и ресторанов. Это как классические, так и авторские заведения.

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