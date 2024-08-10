В Брюсселе оценили удар ЦАХАЛ по школе в Газе

Компания «Газпром» продолжает подавать газ в Европу по территории Украины через станцию «Суджа». Об этом со ссылкой на официального представителя пишет РИА Новости. По данным на 10 августа, объем составил 39,6 млн кубометров, что немного больше показателей предыдущего дня.