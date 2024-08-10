В Брюсселе оценили удар ЦАХАЛ по школе в Газе

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Массовым убийствам нет оправдания, заявил главный дипломат Европы Жозеп Боррель, комментируя удар со стороны ЦАХАЛ по школе в Газе. Свою позицию Боррель обозначил в социальных сетях.
«По меньшей мере десять школ становились целью за последние недели. Этим массовым убийствам нет оправдания», — прокомментировал Боррель, добавив, что он в ужасе от увиденных им кадров.До этого в экстренных службах Палестины сообщали, что по школе Аль-Табаин, где собрались на молитву беженцы, самолет Израиля выпустил три ракеты. Предварительно, сообщалось о сотне погибших.
Израиль объявил операцию «Железные мечи» в октябре прошлого года.
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Никита Кротов