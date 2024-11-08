Владимир Зеленский
Член Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Рене Бохманн обратилась к правительству ФРГ с запросом о подсчете затрат, понесенных немецкими налогоплательщиками в результате визита Владимира Зеленского в Берлин 11 октября 2024 года. Об этом пишет «Лента.ру».
В своем письме Бохманн акцентировала внимание на сбоях в общественном транспорте и заторах на дорогах, вызванных мерами безопасности во время визита.
Однако правительство Германии отказалось предоставить ответ на этот запрос. Парламентский статс-секретарь МИД Германии Сюзанна Бауманн подчеркнула, что «затраты в смысле рассматриваемого вопроса не поддаются количественной оценке».
Напомним, что визит Владимира Зеленского был приурочен к встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем, в ходе которой Берлин объявил о выделении Киеву 600 миллионов евро на военную помощь.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по российским городам и применять смертоносное оружие.
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«Может ли кабмин подсчитать сумму в евро, которую потеряли немецкие налогоплательщики в результате государственного визита президента Украины Владимира Зеленского 11 октября 2024 года из-за мер безопасности и массовых сбоев всех видов общественного транспорта, поездов и заторов из-за перекрытия дорог» — говорилось в запросе.
Однако правительство Германии отказалось предоставить ответ на этот запрос. Парламентский статс-секретарь МИД Германии Сюзанна Бауманн подчеркнула, что «затраты в смысле рассматриваемого вопроса не поддаются количественной оценке».
Напомним, что визит Владимира Зеленского был приурочен к встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем, в ходе которой Берлин объявил о выделении Киеву 600 миллионов евро на военную помощь.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по российским городам и применять смертоносное оружие.
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Дарья Осипова