В бундестаге раскрыли причину звонка Шольца Путину

Канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два года позвонил президенту России Владимиру Путину, опасаясь мирного плана Дональда Трампа, кандидата от республиканцев, победившего на президентских выборах в США, по Украине. Причину возобновления телефонных переговоров между Российской Федерацией и Германией объяснил в социальной сети X депутат бундестага Грегор Гизи.