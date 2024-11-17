В бундестаге раскрыли причину звонка Шольца Путину

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Канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два года позвонил президенту России Владимиру Путину, опасаясь мирного плана Дональда Трампа, кандидата от республиканцев, победившего на президентских выборах в США, по Украине. Причину возобновления телефонных переговоров между Российской Федерацией и Германией объяснил в социальной сети X депутат бундестага Грегор Гизи.
«Канцлер сейчас обращается к Путину, потому что Трамп был избран президентом США. Он боится, что может наступить мир, который нанесет ущерб интересам Украины», – написал политик.
Гизи считает, что Шольц должен был связаться с российским лидером раньше, чтобы сделать мирное предложение, это могло бы помочь предотвратить негативное влияние конфликта на киевские власти.
«Возможно, уже слишком поздно», – заключил он.
Ранее газета Bild писала, что обращение Олафа Шольца к Владимиру Путину было согласовано с западными лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским. Издание утверждает, что глава правительства Германии намеревался спросить президента России о подготовке переговоров на фоне президентских выборов в США.
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Александр Климов