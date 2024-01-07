В Германии требуют остановить Россию с помощью немецких ракет

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Премьер-министр Баварии, председатель оппозиционной немецкой партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер призвал поставить Украине ракеты Taurus, чтобы избежать победы России. Об этом сообщает портал T-Online.
Политик добавил, что в случае победы России, Германия и Евросоюз столкнутся с серьёзными проблемами в сфере безопасности, а США будут постепенно отходить от решения международных конфликтов.
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Анастасия Чинкова