В США раскрыли, что не даёт Украине начать переговоры с Россией

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Украина в настоящее время не находится в такой сильной позиции, которая позволила бы начать переговоры с Россией о завершении вооружённого конфликта. Об этом заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила в беседе с изданием Politico.
Напомним, что Нуланд продолжительное время курировала вопросы внешней политики США в отношении Украины и России.
Журналисты спросили, было ли ошибкой не подталкивать киевских властей к проведению мирных переговоров в 2022 году. Политик ответила, что в тот момент Киев находился в слабой позиции, в которой, к слову, продолжает пребывать и сейчас.
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Анастасия Чинкова