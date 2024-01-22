В Чехии ответили, будут ли высылать украинцев на родину для службы в ВСУ

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Чехия не станет высылать украинцев призывного возраста на родину для службы в ВСУ. Такое заявление сделал чешский министр иностранных дел Ян Липавский. Его словам передает ČT24.
«Таких механизмов не существует, и они, конечно, не будут соответствовать международному праву и обязательствам, которые Чешская Республика имеет в международной сфере», - заявил Липавский.
По его словам, сейчас в Чехии проживает порядка 200 тысяч украинских мужчин. Все они имеют разные визы, для продления которых необходим действующий украинский паспорт. При этом новый можно оформить в отделении миграционной службы.
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