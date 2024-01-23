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В Чехии предрекли переговоры о скором разделе Украины

Друлак: Запад скоро будет говорить о разделе Украины для прекращения конфликта
23 января 2024, 15:56
Фото: iStock/Liukov

Фото: iStock/Liukov

Бывший чешский дипломат Пётр Друлак заявил, что западные союзники Украины в ближайшее время начнут говорить о разделе страны для прекращения конфликта. Об этом он сообщил в беседе с Parlamentni listy.
Согласно имеющемуся сценарию событий, Украина не будет контролировать все территории, входящие в международно признанные границы.

Друлак подчеркнул, что политики, которые уже сейчас понимают, что Украину ждёт неизбежное деление, здраво оценивают итоги происходящих событий.


Политик подчеркнул, что Украина в прежних границах не будет сохранена. Западу придётся отказаться от территорий точно также, как это было с Афганистаном и Ираком.

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#украина
#евросоюз
#сша
#чехия
#политика
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Кадыров предложил «вытурнуть» депутата Госдумы Матвеева
23 января 2024, 16:23

Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал «вытурнуть» депутата Госдумы Михаила Матвеева. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Глава региона подчеркнул, что такие депутаты, как Матвеев, являются самыми опасными, поскольку «сидят в тылу».

Кадыров подчеркнул, что российские военные в настоящий момент несут службу в зоне СВО вместе с представителями различных конфессий и народов. А одновременно с этим депутат Матвеев заявляет о том, что по завершении спецоперации следует разделить мусульман от немусульман. Причём, от певой категории граждан он предлагает избавиться, чтобы не допустить провокаций.

Комментируя эти заявления, Кадыров предложил «вытурнуть» лучше самого Матвеева, чтобы провокаций действительно стало гораздо меньше.

При этом глава Чечни не уточнил, что он имеет в виду под своими словами: лишение его депутатского мандата или выдворение депутата из России.

Вместе с тем, Кадыров не назвал конкретные заявления Матвеева, просто заявив, что его слова распространяются в соцсетях.

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#чечня
#рамзан кадыров
#госдума
#депутат
#мусульмане
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Суд Гамбурга запретил Forbes писать о связи Усманова и Путина
Суд в Гамбурге посчитал дискредитацией данные Forbes о связи Усманова с Путиным
23 января 2024, 15:40

Фото: РИА Новости/ Алексей Никольский

Земельный суд Гамбурга запретил журналу Forbes распространять информацию о том, что бизнесмен Алишер Усманов являлся «подставным лицом» российского президента Владимира Путина и «решал его бизнес-проблемы». Об этом сообщает РБК.
В связи с распространением этих сведений Усманов подал иск против американского журнала. Фраза о том, что бизнесмен был «подставным лицом» Путина позднее появилась в обосновании введения Евросоюзом санкций против Усманова.

Адвокаты Усманова признали данную фразу ложной, дискредитирующей и ничем не подкреплённой.

В ходе судебного разбирательства Forbes отказался раскрывать личность автора этой цитаты, а также не смог привести примеры, доказывающие правоту этого заявления.

В связи с этим, суд запретил изданию распространять такую информацию. Таким образом, решение суда может создать юридический прецедент для оспаривания источников, на которые опирались европейские чиновники для обоснования введения санкций с отношении россиян.

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#владимир путин
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#евросоюз
#бизнесмен
#политика
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ЕС намерен лишить Венгрию права голоса из-за блокирования помощи Киеву
23 января 2024, 14:55

Фото: iStock/artJazz

Страны Евросоюза лишат Венгрию права голоса, если власти страны продолжат блокировать помощь Украине. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что на данный момент все страны ЕС выразили готовность принять новый пакет военной помощи для Украины в размере 50 миллиардов евро. Одна Венгрия выступила против него. Если премьер-министр страны Виктор Орбан не изменит свою позицию, окончательное решение будет принято без учёта мнения Будапешта.

Ранее издание Financial Times сообщало, что Еврокомиссия готова уступить ряду требований Венгрии, чтобы в обмен на это добиться выделения Украине нового пакета военной помощи.

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#евросоюз
#венгрия
#украина
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#помощь
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Путин и ас-Саси дали старт строительству энергоблока первой в Египте АЭС
Путин и ас-Саси дали старт строительству четвёртого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа»
23 января 2024, 13:47

Фото: iStock/Vital Hil

Президент России Владимир Путин и глава Египта Абдель Фаттах ас-Саси дали старт строительству четвёртого энергоблока первой египетской атомной электростанции «Эль-Дабаа».
Отмечается, что в формате видеоконференции главы государств отдали приказ о начале заливки бетона в основание нового энергоблока.

АЭС «Эль-Дабаа» располагается в 350 километрах от столицы Египта, Каира. На станции будут установлены четыре энергоблока, оснащённые российскими реакторными установками, которые соответствуют самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности.

Российская корпорация «Росатом» выступает генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком строительства электростанции.

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#владимир путин
#россия
#египет
#аэс
#строительство
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«Нашкодивший фашист»: Депутат ГД ответил на заявление Писториуса о войне с РФ
Шеремет призвал Писториуса вспомнить 1945 год
23 января 2024, 13:09

Фото: iStock/bestdesigns

Министру обороны Германии Борису Писториусу следовало бы вспомнить победный для России 1945 год, с таким заявлением выступил депутат Государственной думы Михаил Шеремет в интервью для «РИА Новости».
Ранее глава Минобороны Германии заявил, что странам Североатлантического альянса стоит быть готовыми к возможному вооружённому конфликту с Россией.

«Это заявление больше похоже на измышления нашкодившего безграмотного фашиста, которому не дает покоя историческое поражение, а тщеславие требует реванша. Пусть Писториус учит или вспоминает историю и победный 1945 год, когда наша доблестная армия разбила фашиста в его логове», — напомнил Шеремет.

Депутат также подчеркнул, что Россия никогда не выступала в роли агрессора, а лишь защищала свои территории. По его словам, РФ всегда крайне взвешенно подходит к принятию подобных решений, поскольку имеет в своём распоряжении сверхмощное оружие.

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#германия
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«Соработничество»: Матвиенко рассказала об отношениях государства и РПЦ
Матвиенко: отношения РПЦ и государства являются «соработничеством»
23 января 2024, 13:07

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко назвала отношения государства и Русской православной церкви (РПЦ) «соработничеством».
В ходе пленарного заседания XII Рождественских парламентских встреч она рассказала о развитии православной культуры с государством. Она подчеркнула, что, несмотря на гонения на церковь в годы СССР, эта прочная связь не была разрушена. Сейчас РПЦ совместно с властями восстанавливает то, что было растеряно в переломных для истории моментах.

Матвиенко отметила важность сохранения культурного и духовного достояния России, а также его передачи будущим поколениям.

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#рпц
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#история
#ценности
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В Госдуме назвали истерией призыв министра обороны Германии готовиться к войне
Депутат Новиков назвал призыв Минобороны ФРГ готовиться к войне истерией
23 января 2024, 12:43

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Зампред комитета Госдумы по международным делам, депутат Дмитрий Новиков прокомментировал призывы главы Минобороны Германии Бориса Писториуса готовиться к войне с Россией.
Напомним, что ранее Писториус предупредил о якобы надвигающейся угрозе со стороны России, в связи с чем призвал готовиться к возможной войне с государством.

В беседе с «Лентой.ру» Новиков заявил, что такие призывы является ничем иным, как истерией, которая активно возникает в западных государствах.

Депутат подчеркнул, что рассматривание различных возможных сценариев, связанных с отражением агрессии – это одно дело. Но громкие заявления об угрозе со стороны России и сообщения о надвигающейся войне – это явная попытка ввести в заблуждение и запугать жителей.

Также, по словам Новикова, такие действия Германии объясняются попыткой решить собственные внутренние проблемы.

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#германия
#война
#россия
#госдума
#политика
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«Усиливаем фланги»: В НАТО объяснили наращивание присутствия у границ с РФ
Столтенберг: НАТО наращивает присутствие у границ с РФ для предотвращения войны
23 января 2024, 12:05

Фото: Официальный сайт НАТО

НАТО наращивает присутствие у границ с Россией, якобы, для предотвращения конфликта, с таким заявлением во время брифинга в Брюсселе выступил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
«После начала полномасштабного вторжения на Украину почти два года назад в феврале 2022 года, для НАТО стали очевидны две задачи: первая – это поддержка Украины. Другая цель – не допустить эскалации и полномасштабной войны между НАТО и Россией», — прокомментировал ситуацию Столтенберг.

Он отметил, что в настоящий момент Североатлантический альянс занимается усилением восточного фланга, активно инвестирует в оборону, а также проводит учения.

Ранее Столтенберг заявил, что нынешний конфликт на Украине превратился в «войну на истощение». Именно поэтому, считает генсек, ВСУ необходимо обеспечить достаточным количеством запчастей и вооружения.

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#нато
#россия
#граница
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Лавров раскрыл, изменится ли политика США по Украине с приходом к власти Трампа
Лавров: при избрании Трампа президентом США ситуация на Украине не была бы иной
23 января 2024, 10:36

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

При избрании президентом США Дональда Трампа, ситуация на Украине не была бы иной. Об этом в интервью телеканалу CBS сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава МИД подчеркнул, что не видит никакой разницы в том, кто занимает пост главы США, поскольку разрушение российско-американских отношений началось ещё при президенте Джордже Буше-младшем.

Также Лавров добавил, что американские власти проигнорировали демонстрацию доброй воли президента России Владимира Путина. По его словам, они не осознали неудач «неприемлемой политики», которая проводилась Вашингтоном против Москвы после распада Советского Союза.

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#политика
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