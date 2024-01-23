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Бывший чешский дипломат Пётр Друлак заявил, что западные союзники Украины в ближайшее время начнут говорить о разделе страны для прекращения конфликта. Об этом он сообщил в беседе с Parlamentni listy.
Согласно имеющемуся сценарию событий, Украина не будет контролировать все территории, входящие в международно признанные границы.
Друлак подчеркнул, что политики, которые уже сейчас понимают, что Украину ждёт неизбежное деление, здраво оценивают итоги происходящих событий.
Политик подчеркнул, что Украина в прежних границах не будет сохранена. Западу придётся отказаться от территорий точно также, как это было с Афганистаном и Ираком.
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Друлак подчеркнул, что политики, которые уже сейчас понимают, что Украину ждёт неизбежное деление, здраво оценивают итоги происходящих событий.
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Анастасия Чинкова