Россия будет бомбить аэродромы с F-16 за пределами Украины в случае их боевых вылетов

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Истребители F-16 и аэродромы их базирования за пределами Украины станут законной целью для ВС РФ в случае их участия в боевых вылетах. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его слова передаёт РИА Новости.
«Если они не будут использоваться по прямому предназначению, то не будут (законной целью для ВС РФ — ред.), а вот если они будут принимать участие в боевых вылетах, то, безусловно, будут. Включая и аэродромы, на которых они базируются, со всеми вытекающими последствиями», — заявил Картаполов.
Он также пояснил, что если F-16 будут только храниться на аэродромах за границей, откуда их направляют на Украину для оснащения и технического обслуживания, а самолёты начинают летать с украинских аэродромов, то в этом случае претензий к «бывшим партнерам» нет.
Однако в случае вылета с аэродрома другой страны на территорию Украины, запуска ракеты и возвращения на место эти авиабазы также станут законными целями для ВС РФ, добавил Картаполов.
Ранее начальник авиации Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Голубцов сообщил, что некоторые американские истребители F-16 будут размещены на авиабазах за границей.
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Элина Позднякова