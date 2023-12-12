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В Чехии призвали к запугиванию России

CT24: глава генштаба Чехии призвал запугивать Россию, чтобы не воевать с ней
12 декабря 2023, 07:02
Фото: istock / Konoplytska

Фото: istock / Konoplytska

Начальник генштаба Чехии Карел Ржегка заявил, что Россию нужно запугивать, чтобы не воевать с ней. Об этом информирует телеканал CT24.

Ржегка заверил, что чешская сторона обязано показать Москве способность и волю к защите собственной страны.

«Речь идет не о какой-то декларации — они должны увидеть, что это действительно бессмысленно», — отметил Генерал .

Он также добавил, что необходимо продолжать оказывать поддержку Украине, так как она является «покупателем времени» для Европы. Кроме того, по мнению Ржегки, Украина «держит» Россию «подальше от границ» Евросоюза.

Ранее глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский предложил ограничить передвижения российских дипломатов и членов их семей по странам Европейского союза. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В РФ оценили идею Киева «попрыгать и сплясать» ради членства в Евросоюзе
Политолог Смолин: дорога в ЕС для Украины закрыта на десятилетия вперед
12 декабря 2023, 08:52

Фото: istock / artJazz

Российский политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин в беседе с радио Sputnik заявил, что дорога в Европейский союз для Украины закрыта на десятилетия вперед. Таим образом он прокомментировал идею Киева «попрыгать и сплясать» ради членства в политическом блоке.

Напомним, 11 декабря глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что для членства в Евросоюзе нужно «попрыгать и сплясать» для выполнения всех условий. Как заявил Кулеба, все ключевые рекомендации Венецианской комиссии уже внедрены в законодательство Украины.

«Украинцы могут плясать сколько влезет, дорога в Евросоюз для них пока явно закрыта. У Евросоюза масса внутренних проблем и без Украины, которая ведет боевые действия и в ближайшие месяцы явно их проиграет», — отметил Смолин.
Он также обратил внимание, что ЕС не планирует разбираться с проблемами Украины и только дает обещания. По мнению политолога, процесс вступления в ЕС может занять больше 30 лет, при этом ни к чему не привести, как было с Турцией. 

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#радио
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В США назвали визит Зеленского «позорным фарсом»
Сенатор Вэнс назвал визит Зеленского в США «позорным фарсом»
12 декабря 2023, 06:46

Сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс назвал визит украинского лидера Владимира Зеленского в США позорным фарсом. Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.
По мнению американского политика, Конгрессу придётся пройти недостойный процесс, когда Зеленский приедет и станет требовать очередные миллиарды американских налогоплательщиков.

Вэнс подчеркнул, что считает визит президента Украины нелепостью, которая была задумана ради оказания давления на республиканцев.

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#сша
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#политика
#зеленский
#украина
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Филиппо: Зеленского вынудят вести переговоры в Давосе в январе 2024 года
12 декабря 2023, 04:18

Фото: Сайт Кремля

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал дату, когда, по его мнению, Запад заставит президента Украины Владимира Зеленского на переговоры с Россией. Политик считает, что это должно произойти уже в январе будущего года в швейцарском Давосе.
«Тяжело приходится Зеленскому: его хозяева в Давосе жестоко поставят его на место! Именно там, на ежегодном заседании Всемирного форума в январе 2024 года, Зеленский будет вынужден вести переговоры по мирному плану!», — написал Филиппо на своей странице в социальной сети X.

Флориан Филиппо уже не впервые критикует поведение Киева и призывает перестать оказывать поддержку режиму Владимира Зеленского. Так, недавно политик отметил, что недавняя новость о том, что законопроект о выделении помощи Израилю и Украине не прошел процедурное голосование в сенате Соединённых Штатов, стала настоящей катастрофой для украинского президента

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что переговоры между РФ и Украиной могут начаться только в случае «демилитаризации», «денацификации» Украины и признания Киевом «новых территориальных реалий».

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#владимир зеленский
#россия
#украина
#франция
#переговоры
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Президент Венесуэлы Мадуро: США выкинут Зеленского на помойку
Мадуро: США выкинут Зеленского на помойку как ненужную марионетку
12 декабря 2023, 04:09

Фото: сайт Кремля

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США используют украинского лидера Владимира Зеленского, после чего выкинут на помойку как ненужную марионетку. Своим мнение он поделился в программе «С Мадуро +».
«Не в первый раз империализм ставит марионетку, использует ее и выбрасывает на помойку. У нас был шут, как Зеленский, - Гуаидо. Империализм схватил его и выкинул на помойку в Майами. Теперь он живет как мусор в Майами, но с миллионами в кармане», — сказал Мадуро.

Он добавил, что примеры, подобные Гуаидо, которых используют для провокаций и разделения народа, ещё обязательно будут.

«Империализм как дьявол – ты ему служишь, а потом он тебя выплевывает. Похоже, Зеленского ждет та же удача: один раз ты подвел, тебя выбрасывают, дают тебе пинок, бросают тебя. Это судьба тех, кто продает свою душу дьяволу», - подчеркнул президент Венесуэлы.

В 2019 году в Венесуэле против принявшего присягу президента Николаса Мадуро начались массовые протесты. Глава подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. При этом ряд западных стран и США заявили о признании Гуаидо. Мадуро в свою очередь назвал главу парламента марионеткой Вашингтона. Россия, Турция, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.

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#сша
#президент
#зеленский
#украина
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Страны ЕС не смогли согласовать запрет на продажу нефтяных танкеров России
Reuters: Страны ЕС не смогли согласовать запрет на продажу нефтяных танкеров РФ
12 декабря 2023, 03:55

Фото: iStock/Dikuch

Страны Евросоюза (ЕС) в разрабатываемом двенадцатом пакете санкций не смогли согласовать запрет на продажу танкеров России. Такой запрет ранее предлагала ввести Еврокомиссия (ЕК), пишет Reuters со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.
По информации издания, изначально ЕК хотела запретить продажу старых танкеров российским компаниям и компаниям, которые могли бы использовать свои танкеры якобы для обхода введенного G7 потолка цен. Однако это предложение не было принято из-за средиземноморских стран с мощными морскими транспортными компаниями, опасающимися, что на фоне такого решения их конкурентоспособность будет подорвана.

Отмечается, что новый пакет санкций требует от морских перевозчиков из стран, поддерживающих санкции ЕС, уведомлять Еврокомиссию о продаже танкеров РФ при наличии таких сделок.

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#санкции
#ек
#рф
#евросоюз
#нефть
#россия
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Еврокомиссия представила план финансовой помощи Киеву за счёт активов России
FT: ЕК планирует предоставить Украине €15 млрд за счёт замороженных активов РФ
12 декабря 2023, 03:49

Фото: iStock/artJazz

Еврокомиссия намерена до 2027 года собрать в помощь Киеву €15 млрд в виде доходов от замороженных суверенных активов России, сообщила британская газета Financial Times.
Для начала ЕК предлагает направлять доходы от замороженных активов России на отдельные спецсчета — а затем они поступят в бюджет ЕС, выделенный для помощи правительству Украины

Согласно подсчётам брюссельских чиновников, доходы от изъятых активов РФ достигают примерно 3 миллиардов евро ежегодно Таким образом, к 2027 году предварительно прогнозируемая их сумма составит 15 миллиардов евро, однако может и измениться — всё будет зависеть от размера процентной ставки.

Чтобы вышеуказанный план пришёл в действие, его теперь должны единогласно утвердить все 27 стран Евросоюза на саммите 14-15 декабря.

После начала специальной военной операции РФ на Украине в западных странах заблокировано около 300 миллиардов долларо из РФ. Теперь в Европе нашли некие юридические основания для передачи Киеву доходов с этих средств и сразу же подготовили пакет соответствующих документов. При этом юристы предупреждают, что данная затея очень опасна. Не исключается и вариант развития событий, по которому эти деньги придется возвращать Москве совместными усилиями. Так как в ЕС беспокоятся о рисках, которые могут связаны с этим — ведь Россия не просто  сможет ответить на такой шаг, но и конфискует намного больше

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#евросоюз
#украина
#россия
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#финансирование
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В Конгрессе США 13 декабря начнется рассмотрение вопроса об импичменте Байдену
Reuters: Палата представителей США рассмотрит резолюцию об импичменте Байдену
12 декабря 2023, 02:58

Фото: сайт Кремля

Палата представителей Конгресса США 13 декабря проголосует по резолюции об импичменте американского президента Джо Байдена. Об этом агентству Reuters сообщил представитель аппарата Республиканской партии в нижней палате законодательного органа.
Напомним, республиканцы сейчас контролируют большинство голосов в палате, а потому вероятность положительного голосования по резолюции об импичменте довольно высока.

Партийный организатор большинства в палате республиканец Том Эммер ещё на прошлой неделе заявилна встрече за закрытыми дверями, что «в предстоящие недели вероятно предстоит голосовать по формальному одобрению расследования в рамках импичмента Байдену»

Расследование против Байдена, результатом которого может стать его импичмент, началось ещё в сентябре 2023 года. Республиканский представитель палаты представителей США Грег Стюби представил резолюцию о начале процедуры импичмента против президента Джо Байдена. Стюби утверждает, что Байден виновен в «злоупотреблении властью, коррупции, вымогательстве и мошенничестве». В документе также указывается, что президент, возможно, был связан с коммерческой деятельностью членов своей семьи и получал финансирование из-за рубежа.

В свою очередь, официальный представитель Белого дома по вопросам контроля и расследований, спецпомощник президента Байдена Ян Сэмс назвал все происходящее «экстремальной политикой в худшем виде».

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#конгресс сша
#джозеф байден
#расследование
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Reuters: Более 100 чиновников ЕС призвали США продолжить военную помощь Украине
12 декабря 2023, 02:29

Фото: iStock/Photoboyko

Более сотни чиновников стран ЕС подписали письмо американскому Конгрессу с просьбой одобрить дальнейшую военную помощь киевскому. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на соответствующий документ.
Письмо подписано еврочиновниками семнадцати стран Евросоюза, среди которых Германия, Польша, Италия и Ирландия. Инициатором принятия документа, как пишет Reuters, стал депутат Национального собрания Франции Бенжамен Хаддад.

Авторы обращения, в числе которых, например, глава комитета бундестага по международным отношениям Михаэль Рот и его итальянский коллега Джулио Тремонти, подчёркивают, что, несмотря на рост военных расходов по всей Европе, Украине не обойтись без военной помощи Соединённых Штатов, которая является «необходимой и неотложной».

Ранее стало известно, что Конгресс США перед уходом на новогодние каникулы не планирует рассматривать запрос Белого дома о новом пакете военной помощи Киеву. Комитет Палаты представителей США завтра проведёт слушания о конкуренции с Китаем. Другой комитет обсудит расследование в рамках процедуры импичмента действующего президента Соединённых Штатов Джо Байдена. В расписании также значатся и другие мероприятия, однако они не имеют отношения к финансированию Украины.

Напомним, конгресс США после избрания нового спикера палаты представителей Майка Джонсона не одобрил ни одного пакета помощи Украине, а дата рассмотрения законопроекта о средствах для Киева до сих пор не утверждена. Президент США Джо Байден запросил 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.


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#евросоюз
#сша
#помощь
#украина
#конгресс сша
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Экс-сотрудница госдепа Райт обвинила США в срыве переговоров по Украине
12 декабря 2023, 02:10

Фото: iStock/Kiyoshi Tanno

Поковник армии США в отставке, экс-сотрудник госдепартамента Энн Райт заявила, что мирный диалог между Москвой и Киевом подорвали Соединённые Штаты.
«Когда идут мирные переговоры, их не следует торпедировать. Когда США якобы стоят за этим, и я не думаю, что "якобы". Есть множество документов. Я имею в виду, бывший канцлер Германии сказал, что его усилия по установлению мира между Россией и Украиной были торпедированы США. И экс-премьер Израиля Нафтали Беннет сказал то же самое. Так что мы должны работать во имя мира и не пытаться мешать этому», — цитирует РИА Новости слова Райт в ходе заседания Совбеза ООН.

Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что всё оружие, выпрошенное Зеленским во время визита в США, будет перемолото российской армией. Подробнее об этом в материале «Радио 1».

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