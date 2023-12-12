В Чехии призвали к запугиванию России

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Начальник генштаба Чехии Карел Ржегка заявил, что Россию нужно запугивать, чтобы не воевать с ней. Об этом информирует телеканал CT24.
Ржегка заверил, что чешская сторона обязано показать Москве способность и волю к защите собственной страны.
«Речь идет не о какой-то декларации — они должны увидеть, что это действительно бессмысленно», — отметил Генерал .
Ранее глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский предложил ограничить передвижения российских дипломатов и членов их семей по странам Европейского союза. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак