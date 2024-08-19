В Чикаго открывается съезд демпартии США для номинации Харрис в кандидаты

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В Чикаго сегодня, 19 августа, открывается съезд демократической партии США, на котором ожидают номинацию Камалы Харрис в кандидаты на пост американского президента. Об этом сообщает РИА Новости. Четырехдневное мероприятие откроет речь действующего главы государства Джо Байдена, указано в материале.
По данным агентства, в город съедутся не только представители власти и политических сил, но и все ныне живущие бывшие президента США за исключением Джимми Картера, которому вскоре должно исполниться 100 лет.
После выступления президента в первый день съезда делегаты проведут голосование, чтобы окончательно утвердить Харрис как кандидата от демократов. В заключительный день она выступит с речью и формально примет номинацию.
Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что победа Камалы Харрис на президентских выборах приведет к массовому голоду в стране. Так он прокомментировал планы кандидата от Демократической партии запустить программу по ограничению цен на продукты питания.
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После выступления президента в первый день съезда делегаты проведут голосование, чтобы окончательно утвердить Харрис как кандидата от демократов. В заключительный день она выступит с речью и формально примет номинацию.
Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что победа Камалы Харрис на президентских выборах приведет к массовому голоду в стране. Так он прокомментировал планы кандидата от Демократической партии запустить программу по ограничению цен на продукты питания.
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Данил Пономарев