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В Чикаго открывается съезд демпартии США для номинации Харрис в кандидаты

19 августа 2024, 01:09
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

В Чикаго сегодня, 19 августа, открывается съезд демократической партии США, на котором ожидают номинацию Камалы Харрис в кандидаты на пост американского президента. Об этом сообщает РИА Новости. Четырехдневное мероприятие откроет речь действующего главы государства Джо Байдена, указано в материале.
По данным агентства, в город съедутся не только представители власти и политических сил, но и все ныне живущие бывшие президента США за исключением Джимми Картера, которому вскоре должно исполниться 100 лет.

После выступления президента в первый день съезда делегаты проведут голосование, чтобы окончательно утвердить Харрис как кандидата от демократов. В заключительный день она выступит с речью и формально примет номинацию.



Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что победа Камалы Харрис на президентских выборах приведет к массовому голоду в стране. Так он прокомментировал планы кандидата от Демократической партии запустить программу по ограничению цен на продукты питания.

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Британский дипломат ушел в отставку в связи с поставками Лондоном оружия Израилю
19 августа 2024, 01:06

Фото: istockphoto/melis82

Британский дипломат Марк Смит подал в отставку. Таким образом он опротестовал продолжение поставок современного оружия Израилю. Об инциденте сообщил телеканал Sky News.
Смит занимал должность второго секретаря в британском посольстве Ирландии. По словам дипломата, он больше не может находиться на государственной службе из-за причастности британских властей к военным преступлениям Израиля в Палестине.

Он добавил, что израильские войска регулярно нарушают все нормы гуманитарного права и имеют полное одобрение правительства страны.

Ранее представитель палестинской организации ХАМАС Ахмед Абдель Хади заявил, что переговоры о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа провалились.

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Стало известно о планах увольнения Сырского накануне атаки на Курскую область
The Economist: перед атакой на Курскую область Сырский был на грани увольнения
19 августа 2024, 00:30

Накануне вторжения украинских войск в Курскую область командующий Вооруженный силами Украины Александр Сырский находился на грани увольнения. Согласно информации, полученной The Economist от источника, планировалась реорганизация командования украинской армии.
Командующий ВСУ оказался под давлением с момента вступления в должность, и ему пришлось решать проблемы, оставленные его предшественником Валерием Залужным. Командование конфликтовало с правительством по поводу мобилизационной политики, а Соединенные Штаты задерживали военную помощь.

Неназванный источник охарактеризовал Сырского как «хорошего в войне, но не в политике». Из-за этого давления он начал планировать нападение на территорию России, но держал свои планы в секрете, о них знал лишь ограниченный круг генералов и сотрудников спецслужб. Сырки обсуждал свои планы один на один с президентом Владимиром Зеленским без присутствия своего штаба.

Ранее стало известно о разногласиях Зеленского и Сырского относительно атаки на Курскую область.

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В РБ назвали число полетов в неделю разведавиации НАТО у границы
ВВС РБ: Минском фиксируется до 40 полетов в неделю разведавиации НАТО у границ
18 августа 2024, 21:58

Фото: istockphoto/Derek Brumby

Минск фиксирует у белорусских границ в неделю до 40 полетов разведавиации натовских государств. Об этом в беседе с белорусским каналом CTVBY на видеохостинге YouTube рассказал руководитель противовоздушной обороны РБ Андрей Лукьянович.
«Заблаговременная подготовка к военным конфликтам, к открытому противостоянию против Республики Беларусь и Российской Федерации. Именно блока НАТО. И вот эти полеты, которые мы ежедневно фиксируем, разведывательной авиации — 30-40 полетов в неделю, используя весь арсенал, который имеют страны НАТО», — пояснил командующий белорусских ВВС.

Военный добавил, что в этом году зафиксировали примерно 800 полетов легкомоторников и вертолетов на польской территории и территории балтийских государств. Лукьянович резюмировал, что четыре раза нарушалась госграница.

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Путина пригласили на ужин с Алиевым и его женой в домашней резиденции
18 августа 2024, 21:30

Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Президент России Владимир Путин проводит неформальную встречу с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и его женой. Об этом сообщает РИА Новости. Российского лидера пригласили на ужин в домашней резиденции Алиева, говорится в материале.
По данным агентства, встретившись в резиденции, Путин и Алиев крепко обнялись, тепло поприветствовали друг друга, а после президент России подарил букет цветов Мехрибан Алиевой.

Президент России Владимир Путин прилетел в столицу Азербайджана Баку с официальным двухдневным государственным визитом. Завтра, 19 августа, российский лидер поучаствует в церемонии возложения цветов к могиле общенационального лидера республики Гейдара Алиева и к мемориалу «Вечный огонь».

После состоится официальная встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в резиденции «Загульба». Лидеры стран обсудят насущные вопросы и проведут переговоры в расширенном составе.

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#переговоры
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В СФ ответили на слова мэра Львова о страшной цене за атаку ВСУ под Курском
Сенатор Джабаров: вторгшиеся на территорию РФ части ВСУ будут ликвидированы
18 августа 2024, 21:18

Фото: istockphoto/OlgaKorica

Все вторгшиеся на территорию РФ части ВСУ будут уничтожены, либо взяты в плен, заявил «Ленте.ру» сенатор СФ Владимир Джабаров. Таким образом первый зампред комитета по международным делам ответил на слова градоначальника Львова Андрея Садового про страшную цену за атаку ВСУ в Курской области.
«Я так понимаю, что в числе тех частей, которые вторглись в Курскую область, было много выходцев с Западной Украины. Пошли похоронки. Но я хочу сказать, что это касаться будет не только Западной Украины. Все части ВСУ, которые вторглись в нашу страну либо будут уничтожены, либо взяты в плен», — резюмировал сенатор.

Ранее Садовый написал в соцсетях, что «операция ВСУ имеет свою страшную цену. Надо это осознать и помнить тех, кто за это расплачивается».

Боевики ВСУ напали на приграничье Курской области 6 августа. Украинские радикалы решили прорвать оборону ВС РФ, но противнику дали отпор пограничники, солдаты и Росгвардия. Позже стало известно, что незадолго до атаки Украина получила от НАТО произведенный, согласно документам в этом году, бронеавтомобиль Senator, который и отправила в российский регион.

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#новости
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Партия Меланшона потребует отставки Макрона, если Касте не станет премьером
18 августа 2024, 20:57

Фото: iStock/SimonLukas

Французская левая партия Жана-Люка Меланшона «Непокорившаяся Франция» попытается через голосование в парламенте отправить президента Эммануэля Макрона в отставку, если он не тот не предложит пост премьер-министра страны Люси Касте. Об этом сообщает издание Tribune со ссылкой на заявление партии.
«Непокорившуюся Францию» требует, чтобы Макрон принял результаты парламентских выборов и назначил Касте премьер-министром.

«Президент должен принять результаты парламентских выборов и назначить Люси Касте премьер-министром, как предлагает «Новый народный фронт». Если он этого не сделает, он должен знать, что мы используем все конституционные средства для его смещения с поста, а не покоримся его грязным трюкам против основного закона демократии: единственным источником власти во Франции является народное голосование», — указано в заявлении партии.
По данным издания, левые возмущены тем, что Макрон решил не формировать правительство, пока в стране не закончатся Олимпийские игры и игнорирует кандидатуру Касте.

Ранее лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в своих соцсетях, что, несмотря на все усилия по очистке Сены, тренировочный заплыв по триатлону на Олимпийских играх в Париже был отменен из-за плохой погоды.
«А на «очистку Сены» мы потратили 1,4 миллиарда! Министру спорта Франции Амели Удеа-Кастера придётся ещё раз искупаться в реке» — возмутился Филиппо.
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Путин прибыл в Азербайджан с официальным двухдневным государственным визитом
18 августа 2024, 20:31

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин прилетел в столицу Азербайджана Баку с официальным двухдневным государственным визитом. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что завтра, 19 августа, российский лидер поучаствует в церемонии возложения цветов к могиле общенационального лидера республики Гейдара Алиева и к мемориалу «Вечный огонь».

После состоится официальная встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в резиденции «Загульба». Лидеры стран обсудят насущные вопросы и проведут переговоры в расширенном составе.
Также президенты планируют подписать совместные документы, а после официально выступить перед СМИ.

Вечером Путин и Алиев отправятся на территорию «Белого города» и посетят кафедральный собор Святых Жен-Мироносиц. Затем пройдет государственный прием от имени Алиева в честь Путина.

Ранее сообщалось, что одной из тем разговора президента России Владимира Путина со своим коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым станет азербайджано-армянское урегулирование.

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В Польше исключили разрешение на удары по России на фоне событий под Курском
МВД Польши исключило разрешение на удары по РФ на фоне событий в Курской области
18 августа 2024, 19:53

Фото: istockphoto/Olena_Z

События под Курском не повлияют на позицию западных союзников Киева по применению поставленного ими оружия Украине. Об этом в беседе с агентством Reuters сообщил глава польского МВД Томаш Семоняк.
Он ответил на вопрос о возможности снятия ограничений на использование украинской стороной оружия западных стран для удара по территории России с учетом нападения ВСУ в Курской области.

«Это наступление не меняет позицию Запада по противодействию эскалации», — сказал чиновник.

Перед этим президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Киев добивается использования российской стороной ядерного оружия. Кроме того, по словам Лукашенко, при помощи нападения под Курском Украина хочет выиграть лучшую позицию, если начнутся переговоры.

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Лукашенко рассказал, с чего следует начать мирные переговоры по Украине
Лукашенко: Переговоры по Украине следует начать с того, чем закончили в Стамбуле
18 августа 2024, 19:06

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, с чего следует начинать мирные переговоры по Украине. По его мнению, начать нужно с того, на чём остановились во время встречи в Стамбуле в 2022 году.
Тогда под влиянием западных союзников, главным образом Великобритании, украинская сторона свернула переговоры. По сути они закончились безрезультатно, так как позже Киев, по выражению президента РФ Владимира Путина, «выбросил на помойку» все стамбульские договорённости. А затем украинский президент Зеленский и вовсе запретил на законодательном уровне ведение любых переговоров с Москвой.

По мнению Лукашенко, следует закончить «эту драчку», которая не нужна ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам. Поэтому следует сесть за стол переговоров, а когда возникнет вопрос, с чего начать, начать нужно с того, на чём остановились в Стамбуле, заключил белорусский лидер.

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