Трамп захотел предложить Илону Маску место в президентском кабинете

Фото: Сайт Кремля
Дональд Трамп, кандидат в президенты США, предложит миллиардеру Илону Маску место в своей администрации в случае победы на выборах. Об этом сообщает агентство Рейтер, ссылаясь на интервью с Трампом.
По информации агентства, Трамп заявил, что готов предложить Маску либо позицию в президентском кабинете, либо роль консультанта, если тот согласится. Прямая цитата из интервью не приводится.
В интервью Трамп также жестко раскритиковал компанию Google, обвиняя её в нарушении антимонопольного законодательства. Он заявил, что компания действует как монополист на рынке интернет-поисковиков и что ей "придется заплатить высокую цену". При этом Трамп воздержался от комментариев относительно возможности принудительного разделения Google.
Ранее Илон Маск выразил поддержку Трампу в президентской гонке, проведя с ним интервью на платформе X. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Дональд Трамп официально выдвинут от Республиканской партии, а действующая вице-президент Камала Харрис ещё предстоит получить формальную номинацию от демократов на предстоящей конвенции в Чикаго.
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В интервью Трамп также жестко раскритиковал компанию Google, обвиняя её в нарушении антимонопольного законодательства. Он заявил, что компания действует как монополист на рынке интернет-поисковиков и что ей "придется заплатить высокую цену". При этом Трамп воздержался от комментариев относительно возможности принудительного разделения Google.
Ранее Илон Маск выразил поддержку Трампу в президентской гонке, проведя с ним интервью на платформе X. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Дональд Трамп официально выдвинут от Республиканской партии, а действующая вице-президент Камала Харрис ещё предстоит получить формальную номинацию от демократов на предстоящей конвенции в Чикаго.
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Елена Перлова