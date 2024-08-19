Политолог Кортунов заявил о вреде Байдена для Харрис

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Политолог Андрей Кортунов заявил, что нынешний глава США Джо Байден своими действиями может спровоцировать потерю голосов за кандидата в президенты страны от Демократической партии Камалы Харрис.
По его словам, предвыборной компании Харрис может сильно навредить возможный импичмент Байдена.
При этом, по его мнению, даже если это и произойдёт, кардинальной перемены в предвыборной гонке всё же не случится.
Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью Илону Маску в соцсети X рассказал о своих отношениях с президентом России Владимиром Путиным, военных возможностях Украины и ядерном арсенале Китая.
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«Помимо Байдена, это также должно навредить Камале Харрис. Возможно, будет попытка бросить тень не только на Байдена, но и на всю его команду. Ведь можно предположить, что Харрис располагала какой-то информацией о возможных злоупотреблениях Байдена, что она покрывала президента», — допустил в беседе с NEWS.ru Кортунов.
При этом, по его мнению, даже если это и произойдёт, кардинальной перемены в предвыборной гонке всё же не случится.
Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью Илону Маску в соцсети X рассказал о своих отношениях с президентом России Владимиром Путиным, военных возможностях Украины и ядерном арсенале Китая.
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Мелисса Тимофеева