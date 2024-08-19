Политолог Кортунов заявил о вреде Байдена для Харрис

Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил экс-главу правительства Матеуша Моравецкого в нарушениях в заказах на производство артиллерийских боеприпасов в 2023 году на сумму в 14 млрд злотых (порядка 3,6 млрд долларов). Об этом Туск написал в социальной сети X.