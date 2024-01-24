В CNN считают, что Байден одержит победу на праймериз в Нью-Гэмпшире

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Нынешний глава США Джозеф Байден одержит победу на праймериз в штате Нью-Гэмпшир среди кандидатов от Демократической партии, считают в CNN.
«Президент Джо Байден победит на праймериз в Нью-Гэмпшире по прогнозам CNN, что успокоит переживания демократов относительно того, что отстающий энтузиазм вокруг его кампании и отсутствие его имени в бюллетене могло привести к досадному поражению», — считают на телеканале.
Отмечается, что Джозеф Байден не стал вписывать своё имя в состав участников голосования, однако, на этот раз граждане США смогут самостоятельно вписать в биллютени своего кандидата. При этом, из-за того факта, что Байден не стал регистрироваться на голосование заранее, его победа будет носить исключительно символический характер, подчеркнули в CNN.
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Евгения Парфентьева