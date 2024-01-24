В CNN считают, что Байден одержит победу на праймериз в Нью-Гэмпшире

Россия была удивлена словам МИД Швейцарии о поиске урегулирования конфликта на Украине по результатам встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях Совбеза ООН. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.