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Западные государства запоздало среагируют на диверсию со стороны боевиков ВСУ под Курском. Об этом в беседе с изданием «Лента.ру» высказался председатель комитета СФ по международным делам Григорий Карасин. Сенатор прокомментировал молчание союзников киевского режима в связи с текущей ситуацией.
«Реакция Запада всегда запоздалая и невнятная, а наша реакция совершенно понятна и сформулирована президентом», — сказал Карасин.Он добавил, что украинская сторона воюет за идеи, которые ей чужды. Киев хочет показать собственную военную мощь и значимость, которыми не обладает, резюмировал собеседник.
Бои под Курском на приграничных территориях продолжаются с минувшего вторника, 6 августа.
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