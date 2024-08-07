Боевики ВСУ атакуют приграничные заправки с одной целью

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Боевики ВСУ специально уничтожают заправки на приграничных территориях в Курской области, чтобы препятствовать эвакуации гражданских. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный в Telegram.
Он уточнил, что украинские неонацисты пользуются «средствами огневого поражения». Помимо этого, как добавил Поддубный, противник может специально бить по мирному населению.
Украинская армия атакует прилегающие к Курской области территории с минувшего вторника, 6 августа, первые сообщения об этом появились с утра. ВС РФ вместе с ФСБ дают жесткий отпор ВСУ.
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«Военнослужащие [Украины] наносят террористические удары по гражданским автомобилям в приграничье. Есть жертвы», — сообщил военкор.
Украинская армия атакует прилегающие к Курской области территории с минувшего вторника, 6 августа, первые сообщения об этом появились с утра. ВС РФ вместе с ФСБ дают жесткий отпор ВСУ.
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Никита Кротов