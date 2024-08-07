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Боевики ВСУ атакуют приграничные заправки с одной целью

Поддубный: ВСУ уничтожают заправки под Курском, чтобы препятствовать эвакуации
07 августа 2024, 16:43
Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Боевики ВСУ специально уничтожают заправки на приграничных территориях в Курской области, чтобы препятствовать эвакуации гражданских. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный в Telegram.
Он уточнил, что украинские неонацисты пользуются «средствами огневого поражения». Помимо этого, как добавил Поддубный, противник может специально бить по мирному населению.

«Военнослужащие [Украины] наносят террористические удары по гражданским автомобилям в приграничье. Есть жертвы», — сообщил военкор.



Украинская армия атакует прилегающие к Курской области территории с минувшего вторника, 6 августа, первые сообщения об этом появились с утра. ВС РФ вместе с ФСБ дают жесткий отпор ВСУ.

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#курская область
Порядка тысячи украинских боевиков атаковали Курскую область
Герасимов: Курскую область атаковали до тысячи бойцов ВСУ
07 августа 2024, 17:37

Фото: сайт Кремля

Порядка тысячи боевиков ВСУ перешли в наступление в Курской области ранним утром 6 августа. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
«В 5 часов 30 минут 6 августа подразделения вооружённых сил Украины численностью до одной тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области», — доложил Герасимов Путину.

По его словам, ВС РФ смогли остановить продвижение противника в глубь российской территории. По подразделениям ВСУ наносились удары артиллерией, авиацией и ракетных войск.

В настоящее время операция по уничтожению украинских боевиков продолжается. По данным Герасимова, потери среди ВСУ при наступлении на Курскую область составили порядка 315 человек и 54 единиц техники.

«Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу», — так Герасимов завершил свой доклад для Верховного Главнокомандующего ВС РФ.

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#путин
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МИД РФ: Киев атакой в Курской области пытался показать подобие активности
07 августа 2024, 17:28

Фото: iStock/vlad_karavaev

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия в связи с действиями ВСУ в Курской области призывает международное сообщество не оставаться в стороне и осудить действия Киева. Комментарий дипломата опубликован на сайте дипведомства.
По словам Захаровой, этой атакой киевский режим попытался посеять панику среди жителей региона и показать хотя бы какое-то подобие активности на фоне постоянных провалов украинской армии на линии боевого соприкосновения. Официальный представитель МИД России отметила, что российская армия дала решительный отпор врагу, который понес значительные потери.

Захарова заключила, что преступления Киева происходят на фоне молчания западных государств.

Напомним, на сегодняшний день операция по уничтожению украинских боевиков в Курской области продолжается. В российском оборонном ведомстве сообщили, что потери врага составили около 315 боевиков, а также 54 единиц техники.

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Озвучены потери ВСУ при атаке на Курскую область
Герасимов: ВСУ потеряли 315 боевиков при атаке на Курскую область
07 августа 2024, 17:24

Фото: сайт Кремля

Потери ВСУ при наступлении в Курской области составили 315 человек, а также 54 единицы техники. Такие данные привел начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
«Потери противника составили 315 человек, в том числе не менее ста убитыми и 215 человек ранеными. Уничтожены 54 единицы бронированной техники, в том числе семь танков», — сказал Герасимов.

По его словам, в наступлении на регион участвовало порядка тысячи украинских боевиков. Их целью стал захват Суджанского района.

По данным Минобороны РФ, в среду, 7 августа, армия России продолжает операцию по уничтожению подразделений ВСУ в курском приграничье. Тем временем противник наращивает резервы и усиливает свое наступление.

Герасимов подчеркнул, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.

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Путин собрал глав силовых ведомств из-за ситуации в Курской области
Путин собрал Белоусова, Шойгу и Бортникова из-за ситуации в Курской области
07 августа 2024, 17:06

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин собрал министра обороны Андрея Белоусова, секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу, директора ФСБ Александра Бортникова и начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, чтобы обсудить ситуацию в Курской области.
Сегодня, 7 августа, глава российского государства проводит совещание с членами правительства, в ходе которого заслушает доклад силовых ведомств о происходящем в Курской области. По словам Герасимова, операция в Курской области завершится полным разгромом ВСУ и выходом на госграницу.

Ранее врио главы региона Алексей Смирнов заявил, что российский лидер Владимир Путин держит ситуацию в Курской области на личном контроле. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, на сегодняшний день операция по уничтожению украинских боевиков в Курской области продолжается. В российском оборонном ведомстве сообщили, что потери врага составили около 260 боевиков, а также 50 единиц техники.

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ВСУ захватили газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области
07 августа 2024, 17:05

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

ВСУ захватила газоизмерительную станцию «Суджа». Об этом сообщает Telegram-канал «Рыбарь» военкора Михаила Звинчука.
«Противник захватил газоизмерительную станцию «Суджа», через которую осуществляется транзит газа в Европу через территорию т.н. Украины. Сам объект расположен в непосредственной близости от одноименного пропускного пункта», — пишет «Рыбарь».

При этом пока официально данная информация не подтверждена ни одной из сторон.

Кроме того, поступает информация, что Суджа находится в оперативном окружении противника. Эти данные также не подтверждены. По словам главы города Виталия Слащева, обстановка в городе крайне напряженная.

По данным Минобороны РФ, в среду, 7 августа, армия России продолжает операцию по уничтожению подразделений ВСУ в курском приграничье. Тем временем противник наращивает резервы и усиливает свое наступление.

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#минобороны рф
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#армия россии
#всу
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Алаудинов оценил шансы ВСУ для захвата Курской области
Алаудинов: у ВСУ нет ресурсов для захвата Курской АЭС
07 августа 2024, 16:52

Фото: iStock/Olena_Z

У ВСУ не хватит сил, чтобы захватить Курскую область. Так считает заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в эфире телеканала «Соловьев Live».
По его словам, оборона ВСУ посыпалась, и Украина понимает, что остановить продвижение ВС РФ уже не получится.

«Вот и получается, они пытаются взять что-то хотя бы, чтобы показать своим хозяевам, что они еще что-то могут. Ну и чтобы навести максимальную шумиху и попытаться каким-то образом хотя бы что-то сторговать. Понятное дело, на атомную электростанцию у них такого ресурса нет, как бы они ни хотели», — сказал Алаудинов.

Он уверен, что даже те, кто сейчас пошел в наступление в Курской области, понимают, что у них нет шансов на серьезные успехи, заключил командир спецназа «Ахмат».

По данным Минобороны РФ, в среду, 7 августа, армия России продолжает операцию по уничтожению подразделений ВСУ в курском приграничье. Тем временем противник наращивает резервы и усиливает свое наступление.

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#дело
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#оборона
#всу
#вс рф
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Стало известно, что произошло с путями снабжения ВСУ
Forbes: пути снабжения ВСУ покрыты российскими минами
07 августа 2024, 16:51

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

Пути снабжения Вооруженных сил Украины покрыты российскими минами, передает Forbes.
Согласно информации источника, покрытие дорог противотанковыми минами делает их непроходимыми без кропотливого разминирования. Уточняется, что линии снабжения играют важнейшую роль в украинском противостоянии, поэтому тактика военных ВС РФ может значительно повлиять на ВСУ.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#вс рф
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#спецоперация
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Брынцалов сообщил о срочном сборе гуманитарной помощи для Курской области
07 августа 2024, 16:41

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Подмосковье оперативно собирают гуманитарную помощь для Курской области. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Террористической атаке ВСУ подверглась Курская область. Пострадали мирные жители, в том числе дети. Туда уже выехали бригады медицинских специалистов федеральных центров. Сейчас оперативно собираем гуманитарную помощь на базе регионального отделения «Единой России». Как только всё будет готово, отправим её в регион», – написал Брынцалов в своём телеграм-канале.
Он добавил, что по поручению губернатора Андрея Воробьёва Подмосковье окажет курянам всю необходимую поддержку. В регионе организовано более 400 мест в пунктах временного размещения, куда в ближайшее время будут доставлены дети.

Брынцалов пожелал стойкости мирным жителям и сил военным.

6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны Украины. Была предотвращена попытка прорыва госграницы, российские силы ПВО сбили над территорией региона 26 дронов и несколько ракет.

Как заявил Воробьёв, Московская область готова принять детей из Курской области, которые вынуждены покинуть дома из-за обострения обстановки в приграничных с Украиной районах.

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#мособлдума
#игорь брынцалов
#гуманитарная помощь
#курская область
#сво
#спецоперация
#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
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Посол Мирошник назвал Украину загнанным шакалом
Посол Мирошник: Украина из-за неудач на поле боя является загнанным шакалом
07 августа 2024, 15:58

Фото: iStock/Tomas Ragina

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Украина представляет собой «‎загнанного шакала». Об этом он сказал в эфире Первого канала.
«Мы прекрасно понимаем, что Украина сейчас – это в какой-то степени «загнанный шакал», который готов кусаться в разные стороны, абсолютно игнорируя нормы и принципы международного гуманитарного права», — пояснил Мирошник.

По его словам, Киев поджимают с разных сторон на тему выхода на переговоры, поэтому сейчас Украина будет искать различные возможности для провокаций.

Он добавил, что в классическом варианте военных действий Украина проигрывает, поэтому они будут искать любые лазейки, через которые попытаются воздействовать на общественное сознание.

Утром 6 августа боевики ВСУ решили прорваться в Курскую область. Вражеское объединение насчитывало до 300 военных, 11 танков и больше 20 бронированных автомобилей. Боевики применяют не только вооружение, но и запускают фейки, чтобы посеять панику среди мирного населения.

Народный фронт объявил сбор «Защитникам Курской области». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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