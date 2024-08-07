ВСУ захватили газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области

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ВСУ захватила газоизмерительную станцию «Суджа». Об этом сообщает Telegram-канал «Рыбарь» военкора Михаила Звинчука.
«Противник захватил газоизмерительную станцию «Суджа», через которую осуществляется транзит газа в Европу через территорию т.н. Украины. Сам объект расположен в непосредственной близости от одноименного пропускного пункта», — пишет «Рыбарь».
При этом пока официально данная информация не подтверждена ни одной из сторон.
Кроме того, поступает информация, что Суджа находится в оперативном окружении противника. Эти данные также не подтверждены. По словам главы города Виталия Слащева, обстановка в городе крайне напряженная.
По данным Минобороны РФ, в среду, 7 августа, армия России продолжает операцию по уничтожению подразделений ВСУ в курском приграничье. Тем временем противник наращивает резервы и усиливает свое наступление.
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Элина Позднякова