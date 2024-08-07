Алаудинов оценил шансы ВСУ для захвата Курской области

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У ВСУ не хватит сил, чтобы захватить Курскую область. Так считает заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в эфире телеканала «Соловьев Live».
По его словам, оборона ВСУ посыпалась, и Украина понимает, что остановить продвижение ВС РФ уже не получится.
Он уверен, что даже те, кто сейчас пошел в наступление в Курской области, понимают, что у них нет шансов на серьезные успехи, заключил командир спецназа «Ахмат».
По данным Минобороны РФ, в среду, 7 августа, армия России продолжает операцию по уничтожению подразделений ВСУ в курском приграничье. Тем временем противник наращивает резервы и усиливает свое наступление.
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«Вот и получается, они пытаются взять что-то хотя бы, чтобы показать своим хозяевам, что они еще что-то могут. Ну и чтобы навести максимальную шумиху и попытаться каким-то образом хотя бы что-то сторговать. Понятное дело, на атомную электростанцию у них такого ресурса нет, как бы они ни хотели», — сказал Алаудинов.
Он уверен, что даже те, кто сейчас пошел в наступление в Курской области, понимают, что у них нет шансов на серьезные успехи, заключил командир спецназа «Ахмат».
По данным Минобороны РФ, в среду, 7 августа, армия России продолжает операцию по уничтожению подразделений ВСУ в курском приграничье. Тем временем противник наращивает резервы и усиливает свое наступление.
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Элина Позднякова